Kostenlos zum Singoldsand Festival

An der Singold in Schwabmünchen herrscht bald Strandatmosphäre. Am Donnerstag geht es mit dem Kindertag los

Einmal im Jahr bekommt die Singold im Herzen Schwabmünchens einen Sandstrand. Dann tanzen Tausende Musikfans zwei Tage lang vor den Bühnen zum Sound von Meute, Dagobert, Leoniden und Co. Das Singoldsand Festival geht dieses Jahr in die neunte Auflage und hat inzwischen eine solide Fangemeinde.

Die Veranstaltung wird ausschließlich von freiwilligen Helfern organisiert – und die machen ihren Job offensichtlich sehr gut. Auch dieses Jahr werden die Tickets für die zweitägige Party am 23. und 24. August ausverkauft sein. Und am Donnerstag, 22. August, findet zum zweiten Mal der Singold-Sandkasten statt. Dort können sich Kinder mit ihren Eltern auf Hüpfburgen austoben, auch ein Märchenzelt und ein Streichelzoo sorgen für gute Laune. Und natürlich viel, viel Sand.

Wir verlosen fünf Familienkarten für den Singold-Sandkasten am Donnerstag und fünfmal je zwei Eintagestickets für das Singoldsand Festival am Freitag.

Sie können bis Mittwoch, 21. August, 12 Uhr, bei der Verlosung mitspielen unter dem Stichwort „Sandkasten“ für die Familientickets am Donnerstag und unter dem Stichwort „Festival“ für den Festival-Freitag.

Schicken Sie einfach das Stichwort mit Ihren Absenderangaben samt Telefonnummer an die Adresse redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de

Die Gewinner werden von uns telefonisch (Rufnummer nicht vergessen) benachrichtigt und in unserer Zeitung informiert. Die Tickets erhalten sie per E-Mail direkt vom Veranstalter.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (weda-)

für den Singold-Sandkasten am Donnerstag und Tageskarten für den Freitag gibt es noch online unter www.singoldsand-festival.de oder bei der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen.

