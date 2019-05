Krankenhäuser schreiben schwarze Zahlen

Plus Die Wertachkliniken hatten ein Minus erwartet und erzielen dennoch wieder ein positives Jahresergebnis. Politische Rahmenbedingungen lassen sie jedoch bangen.

Die Wertachkliniken haben es auch 2018 wieder geschafft: Zum elften Mal in Folge erreichen die kommunalen Krankenhäuser im südlichen Augsburger Landkreis ein positives Ergebnis.

Mit über 70000 im Plus

73 414 Euro stehen auf der Haben-Seite der Bilanz. Das meldet die Verwaltungsleitung. Mehr muss es für ein nicht gewinnorientiertes Kommunalunternehmen auch nicht unbedingt sein. Mit einem deutlichen Patientenzuwachs an beiden Standorten habe sich das gesamte Team der Wertachkliniken gegen den bundesweiten Trend gestemmt, heißt es.

Immerhin machen rund ein Drittel der deutschen Krankenhäuser Verluste. Auch die Wertachkliniken hatten ursprünglich mit einem Minus von rund 800 000 Euro gerechnet. Stattdessen aber habe man Dank der hervorragenden Arbeit in den beiden Häusern in Bobingen und Schwabmünchen sogar das Ergebnis des Vorjahres übertreffen können.

Mehrere Erfolgsfaktoren

Als Erfolgsfaktoren nennt Vorstand Martin Gösele vor allem die Leistungsträger innerhalb der Wertachkliniken. Das seien die hohe Qualifikation und das große Engagement in der Pflege und bei den Ärzten. Aber auch alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von den Reinigungskräfte bis zu den OP-Mitarbeitern, haben ihren Teil zum Erfolg beigetragen.

Essentiell für den Erfolg der Wertachkliniken sei aber auch der große Rückhalt durch die Träger, also die beiden Städte Bobingen und Schwabmünchen und der Landkreis Augsburg. Sie fördern weiterhin die großen Investitionen des gemeinsamen Kommunalunternehmens in Ausstattung und Gebäude. Letztlich entscheidend für das positive Ergebnis sei jedoch das große Vertrauen der Patienten, sagt Gösele: „Wir haben in 2018 die Rekordzahl von 14 041 stationären Patienten behandelt, das sind 455 mehr als im Vorjahr.“

Spezialisten ziehen Patienten an

Die Leistungen der beiden neuen Chefärzte in Schwabmünchen – der Gastroenterologe Professor Andreas Weber und der Anästhesist, Schmerztherapeut und Intensivmediziner Dr. Gordon Hoffmann – fänden großen Zuspruch, so der Vorstand. In der orthopädischen Chirurgie werde die besondere Expertise des Chefarztes und Wirbelsäulenspezialisten Professor Balkan Cakir von den Patienten sehr geschätzt und die Unfallchirurgie von Chefarzt Dr. Jochen Wittich sei erneut als Lokales Traumazentrum zertifiziert worden.

Das seit 2017 zertifizierte Endoprothetikzentrum in Bobingen genieße großes Vertrauen und das kardiovaskuläre Zentrum in Schwabmünchen unter der Leitung von Dr. Anselm Sellier und Dr. Walter Wetzel-Roth habe einen guten Ruf. Deshalb setzt Vorstand Martin Gösele auch weiterhin auf die Strategie der Grundversorgung auf Spezialistenniveau und auf eine konsequente Fortführung der Qualitätsstrategie durch Zertifizierungen.

Dabei stehe die frühzeitige Nachfolgeregelung durch Dr. Pavel Zonca als Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie für die Kontinuität und Verlässlichkeit der Wertachkliniken. Außerdem habe sich an beiden Standorten durch eine Neuorganisation der zentralen Notaufnahmen die Qualität der Versorgung weiter verbessert.

Aber der Vorstand und der Verwaltungsrat der Wertachkliniken sehen laut Gösele auch, dass die Politik des Bundes das planvolle und wirtschaftliche Arbeiten für kleinere Krankenhäuser immer schwerer mache. Man rechne deshalb damit, dass in den kommenden Jahren negative Ergebnisse unumgänglich sein werden.

Dennoch sagt Landrat Martin Sailer: „Der große Zuspruch zeigt, wie wichtig die Wertachkliniken als Grundversorger im Landkreis sind und unsere Investitionen in die medizintechnische und räumliche Ausstattung werden durch das große Vertrauen der Bevölkerung in die Wertachklinken bestätigt.“ (ppl)