vor 60 Min.

Kreativer Start ins Königsfestival

In der Eisarena geben sich ab Mittwoch jeden Abend Top-Künstler die Ehre. Den Auftakt macht ein Kabarettstar mit Jonglier-Talent.

Von Adrian Bauer

Am Mittwochabend beginnt das Königsfestival 2018: Kabarettist Timo Wopp läutet um 20 Uhr mit seiner kreativen Mischung aus politischem Kabarett und Jonglierkunst das fünftägige Großevent im Königsbrunner Eisstadion ein.

Beide Künste hat Wopp für sich kultiviert. Mit dem Jonglieren hat er sein Studium finanziert, wie er im Interview mit unserer Zeitung sagte. Und nach Jahren als Berater wollte er mit dem Humor auf die Bühne. Bei seiner Show geht es nicht um Witze über die Trumps dieser Welt, sondern um die großen und kleinen Widersprüche, die moralische Flexibilität, die alle Menschen in unserer Zeit betreffen. Dabei war ihm der Weg über das „normale“ Arbeitsleben wichtig: „Sich erst einmal ins echte Leben zu stürzen, dabei einen normalen und wachen Blick auf die Dinge zu entwickeln, das finde ich wichtig. Die Komik speist sich aus dem echten Leben.“ Beim Königsfestival nimmt er auch Abschied von seinem Programm „Moral – Eine Laune der Kultur“, das er in der HydroTech-Eisarena zum letzten Mal aufführen wird. Ab Herbst gibt es ein neues Programm.

Der Organisator kennt die Auftritte des ersten Stargasts

Festival-Chef Christian Kunzi ist sehr gespannt auf den Kabarettisten, dessen Auftritte im Fernsehen – unter anderem bei „Die Anstalt im ZDF“ – er gerne verfolgt. „Er hat noch nicht den ganz großen Namen, aber ich finde ihn großartig und hoffe, dass viele Königsbrunner die Chance nutzen und schon zum Festivalauftakt kommen“, sagt Kunzi.

Damit alles perfekt vorbereitet ist für den großen Tag hat Kunzi sich in den vergangenen Wochen komplett aus dem Betrieb in seinem Fitness-Studio herausgenommen. Neben den Aufbauarbeiten in der Eisarena gab es für den Chef noch einiges mehr zu tun: Kleinigkeiten vor Ort, aber auch Umbuchungen für die Künstler. Ändert sich in deren Terminkalender etwas, muss beispielsweise ein neues Hotelzimmer besorgt werden, damit am nächsten Tag ein Flug erreicht wird. „Aber die gute Nachricht ist: Es gab keine kurzfristigen Absagen. Alle Künstler, die zusagt haben, stehen tatsächlich auf der Bühne“, sagt Kunzi.

International bekannte Künstler und Talente aus der Region

Komiker Markus Krebs steht am morgigen Donnerstag auf der Bühne, die Schützenjäger präsentieren am Freitag Alpenrock vom Feinsten. Als Vorband ist die Augsburger Boxerin Tina Schüssler mit ihrer Band dabei. Am Samstag findet die große Schlagerparty statt, die der EHC Königsbrunn mit organisiert. Szene-Größen wie Jürgen Drews und Michelle teilen sich die Bühne mit aufstrebenden Künstlern wie Mark Sander, dem aus DSDS bekannten Friedberger Michael Rauscher, aber auch Künstlern aus der Region wie das Duo Salvatore e Rosario oder FireAbend, die vormals unter dem Namen „Die Fantastischen Bier“ firmierten und schon die Gautsch aufgemischt haben. Den Abschluss bilden die großen Stimmen der „12 Tenöre“ am Sonntag.

Kulinarisch gibt es ab Donnerstag ab 17 Uhr den Streetfood-Markt zu erleben. An 25 Trucks werden vor der Halle die verschiedensten Genüsse angeboten. Am Freitag beginnt der Markt um 16 Uhr, am Wochenende jeweils um 13 Uhr. Am Sonntag gibt es zudem von 10 bis 13 Uhr ein Weißwurst-Frühstück auf dem Festivalgelände. Tickets dafür gibt es beim Fitz-Fitness-Studio in der Junkerstraße 15a.

Parkmöglichkeiten sind rund um das Gelände ausgeschildert. Neben den großen Flächen am Busbahnhof und neben der ehemaligen Königstherme können die Besucher auch die Stellplätze am städtischen Friedhof nutzen, sowie an der Marktstraße und am Hans-Wenninger-Stadion. Auch die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße wird teilweise als Parkfläche freigegeben. Die Besucher können zwischen Heidestraße und Kreisverkehr die rechte Spur des südlichen Fahrstreifens nutzen. Wichtig: Am Sonntag ist der Parkplatz P1 beim Busbahnhof für die Teilnehmer der Oldtimer-Rallye reserviert.

Der Erfolg entscheidet, ob es weitere Festivals gibt

Christian Kunzi hofft, dass die Menschen aus der Region zahlreich zum Festival kommen: „Es ist eine tolle Gelegenheit, Künstler zu erleben, die sonst nicht nach Königsbrunn kommen würden.“ Vom Besuch der Shows hängt auch ab, ob es künftig noch einmal ein solches Festival geben wird. Kunzi hatte die Veranstaltung von Gründer Wolfgang Sarnowski übernommen, der die Veranstaltung mangels finanziellem Erfolg abgegeben hatte. „Wir machen das ehrenamtlich unter dem Dach des Bundes der Selbstständigen, weil es eine tolle Veranstaltung für Königsbrunn ist. Aber allzu viel draufzahlen möchte ich auch nicht“, sagt er. Finanzielle Unterstützung von der Stadt Königsbrunn gebe es nicht.

Karten gibt es an der Abendkasse und bei zahlreichen Vorverkaufsstellen. Eine Übersicht finden Sie im Internet unter www.koenigsfestival.com

