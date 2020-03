vor 19 Min.

Kreisbauhof: Kosten steigen

Neue Fahrzeughalle

Der geplante Neubau einer Fahrzeughalle und einer Schreinerei auf dem Kreisbauhof Schwabmünchen soll rund zwei Millionen Euro kosten. Das sind etwa 450000 Euro mehr als geplant. Um den Bau zu verwirklichen, soll die alte Fahrzeughalle Süd teilweise abgerissen werden. Grund für die Kostensteigerung sind Anpassungen. Der Bedarf dafür fiel erst auf, als die Baupläne ausgearbeitet wurden. So soll die Grenzgarage vier statt zwei Stellplätze bekommen. Außerdem soll die geplante Lastwagen-Garage auch als Werkstatt benutzt werden. Die Schreinerei soll einen Kran bekommen. Die Garage muss beheizt werden. Der Baugrund muss außerdem verdichtet und mit einem Geotextil ausgestattet werden. Auch weitere Anforderungen an stehende Gebäude sind aufgefallen: Eine Schadstoffuntersuchung ergab eine erhöhte Belastung, die beseitigt werden muss. Wegen der Bauarbeiten muss außerdem der Stromanschluss am ganzen Bauhof erneuert werden. Das gilt auch für die EDV-Anlage und die Heizung. (söbe)

Themen folgen