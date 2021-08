Nach der Torejagd geht es in den Bikepark oder auf Fischfang

Plus Benjamin Vollmann ist bei der SpVgg Langenneufnach der Torgarant. Zu Hause räuchert er seine Fische im eigenen Räucherofen.

Premiere für die Elferkette – dem neuen Vorbericht zur Kreisklasse. In diesem befragen wir nun jede Woche interessante Spieler aus den Mannschaften und stellen sie mit ihren Hobbies und Vorlieben vor. Zum Auftakt haben wir Benjamin Vollmann von der SpVgg Langenneufnach interviewt. Der 25-jährige BWL-Student kam 2017 vom TSV Göggingen in die Stauden, nachdem ihn seine Freundin aus Langenneufnach sowie seine jetzigen Mitspieler mit zahlreichen Getränken und Überredungskünsten zum Wechseln gebracht hatten.