vor 45 Min.

Kritik am neuen Baugebiet

bemängeln Planungen am Kindergarten

Am Baugebiet Östlich des Kindergartens gibt es Kritik: Langenneufnacher monierten unter anderem die Vergabe von Flächen an einen Investor, fragten nach der Umlage von Erschließungskosten an Altanlieger, bemängelten die Straßen- und Erschließungsplanung, fragten nach Ausgleichsflächen und warum vorhandene Baulücken in bestehenden Baugebieten nicht geschlossen werden. Die während der öffentlichen Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen von Behörden und öffentlichen Einrichtungen enthielten keine Bedenken, sodass die Räte den Bebauungsplan am Ende einstimmig genehmigten.

Einstimmig genehmigten die Gemeinderäte die Haushaltsplanung 2020. Der Verwaltungshaushalt schließt in den Ein- und Ausgaben mit 4,1 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt mit rund 4,5 Millionen Euro. Der Schuldenstand wird zum Jahresende voraussichtlich etwa 2,6 Millionen Euro betragen. Mittlerweile liegt der Gemeinde auch die Kostenkalkulation für die Erweiterung des Kinderhauses vor. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3,6 Millionen Euro. Da vor Kurzem die Heizung im Kinderhaus defekt war, genehmigten die Räte zugleich die Erneuerung der Heizungsanlage in Höhe von ca. 20000 Euro. Mit der neuen Heizungsanlage soll aber auch der künftige Erweiterungsbau beheizt werden können.

Knapp fiel die Abstimmung über die Erhöhung des Zehrgeldes für Feuerwehrmitglieder bei Jubiläumsfeierlichkeiten anderer Feuerwehren aus. Mit 6:5 Stimmen entschieden die Räte, eine jährliche Pauschale von 500 Euro als Anerkennung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit auszubezahlen. Der Antrag von Zweitem Bürgermeister Gerald Eichinger, das Thema zu vertagen und mit der Feuerwehr nochmals Rücksprache zu halten, wurde abgelehnt. Bisher beträgt das Zehrgeld 5,10 Euro pro teilnehmendem Feuerwehrmitglied. (karma)