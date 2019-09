vor 21 Min.

Künstler in Aktion

Ausstellungen werden vorbereitet

Kaum ist die Sommerpause beim Königsbrunner Künstlerkreis (KKK) beendet, gehen die rührigen Hobbykünstler bereits wieder in Aktion und bestücken neben einem Workshop diverse Ausstellungen (siehe Infokasten). Derzeit heißt das Thema des Workshops, den Leiter Jürgen Hörauf im Rahmen der allwöchentlichen Gruppenstunden bis Ende des Jahres leitet, Holzschnitt.

Auf Holzplatten in unterschiedlicher Größe werden mit speziellem, scharfkantigem Werkzeug Symbole und Bildmotive eingeritzt. Im Anschluss an diese Vorarbeiten gilt es, teilweise in Teamarbeit, vom Schnitt erste, einfache Drucke mit Öl- oder speziellen Druckfarben auszuprobieren. Im Laufe der Schulung, speziell für Mitglieder des KKK, entstehen schließlich komplexere Werke, die sich aus mehreren Druckvorlagenabzügen zusammensetzen. „Bis dahin muss jedoch noch eifrig geübt werden, um spezielle Effekte ausführen zu können“, weiß Fachmann Hörauf, der selber schon großformatige Exponate im Rahmen von Ausstellungen präsentierte. Doch nicht nur die Erwachsenen sind fleißig am Experimentieren. Speziell für die Ausstellung im Jugendzentrum Matrix ist auch die Manga- Gruppe, unter Leitung von Klaus-Peter Glaser, in den Übungsstunden und darüber hinaus eifrig am Zeichnen. (hämm)

