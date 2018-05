vor 37 Min.

Künstlerische Ideen zur neuen Kneippanlage

Das Schwabmünchner Fotokollektiv schmückt den Luitpoldpark mit 28 Motiven

Von Ingeborg Anderson

Ein Kartoffelherz, eine Bank mit Blick auf einen See und das Gebirge, ein Jogger, der Liegestütze macht – wie passen solche Fotos zusammen? Sehr gut, wenn man das zugrunde liegende Konzept und den Ort der Ausstellung betrachtet, die diese Motive zusammenbringt. Ihr Ort ist der Schwabmünchner Luitpoldpark nahe der neuen Wassertretanlage, ihr Thema sind die Lehren des Vaters dieser gesundheitsfördernden Einrichtung, Sebastian Kneipp.

Zu seinen fünf Säulen der Gesundheit liefern 28 Fotografien des Schwabmünchner Fotokollektivs eine künstlerische Interpretation: Das ist einmal die Heilkraft des Wassers und die der Kräuter. Eine gesunde Ernährung sowie die Balance aus Bewegung und Ruhe. Und jedes der acht Mitglieder des Fotokollektivs konnte dabei eigene fotografische Vorlieben umsetzen – wie etwa Gisela Mayr von der das Bild mit der Bank am See mit Alpenblick stammt: „Ich liebe die Landschaft, überhaupt die Natur. Und wenn ich eine schöne Landschaft oder Blume sehe, muss ich sie einfach fotografieren, damit ich sie später wieder anschauen und mich daran freuen kann“, erklärt sie.

Brigitte Rist fotografiert am liebsten Menschen, versucht, sie in bestimmten Situationen aufzunehmen und ihr Wesen mit der Kamera zu ergründen. So zeigt die Ausstellung Menschen beim Tanz, beim Wandern, beim Relaxen in der Hängematte, beim Wassertreten im Brunnen eines Kräutergartens sowie Momente der Stille angesichts der Natur.

Der Schwabmünchner Fotograf Lothar Zull, der das Fotokollektiv leitet, erläutert, wie so eine Ausstellung zustande kommt: „Wir diskutieren über ein Thema und daraus entwickelt sich dann das Konzept“, sagt er. So entstand aus Anlass der Eröffnung der Wassertretanlage im Luitpoldpark die fotografische Interpretation der Lehren des Bad Wörishofer Pfarrers, Hydrotherapeuten und Naturheilkundlers Sebastian Kneipp. Und Agnes Zimmermann, Eva Aichert, Lothar Zull, Brigitte Rist, Gisela Mayr, Margit Stapf, Julia Meck und Hans Pfänder sind es, die sich nicht nur mit Fotografie beschäftigen, sondern auch gemeinsam Ausstellungen besuchen. Seit 2012 realisieren sie fotografische Projekte. Sie sind open air an markanten Stellen der Stadt zu sehen, wie die Ausstellung „Starke Gefühle“ im Forstamtsgarten oder in Kooperation mit den Ulrichswerkstätten die Schau „Mücken, Engel, Düsenflieger“ im Luitpoldpark.