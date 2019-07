vor 22 Min.

Künstlern beim Arbeiten zusehen

Eine Woche lang wird im Garten des Kunsthauses gewerkelt und gezeichnet. Was noch alles geboten ist zum zehnjährigen Bestehen des Vereins.

Von Carmen Janzen

Eine Woche lang arbeiten Künstler aus vielen Ländern im Garten des Kunstvereins in der Bahnhofstraße in Schwabmünchen. Sie malen, zeichnen oder erstellen Skulpturen. Und jeder, der möchte, darf dabei zusehen. Am Ende entsteht daraus eine Ausstellung zum Thema „Entwicklungen“. Das Ganze nennt der Kunstverein „internationales Symposium“. Es findet mittlerweile zum dritten Mal statt – heuer von Samstag, 20. Juli, bis Sonntag, 28. Juli. Da der Kunstverein heuer aber auch zehnjähriges Bestehen feiert, stehen in der Symposiumswoche weitere besondere Veranstaltungen auf dem Programm.

Projektwoche Eine Woche lang arbeiten die Künstler täglich von 9 bis 17 Uhr im Garten. Sie stammen aus Deutschland, Österreich, Italien und der Türkei. Die Aufgabe der Künstler wird es sein, zum Thema „Entwicklungen“ vielfältige Strömungen künstlerisch aufzuarbeiten. Das Mittel dazu wird das gemalte Bild, die Zeichnung und die Skulptur sein. Um den Entstehungsprozess mit zu verfolgen, sind Bürger, Schulklassen, Kindergartengruppen und Vereine eingeladen, im Kunsthaus die Arbeit der Künstler anzuschauen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Begleitet wird die Woche durch eine dokumentarische Fotoausstellung über die Entwicklung des Kunstvereins Schwabmünchen in den zehn Jahren seines Bestehens. Der Titel lautet „Das Beste aus zehn Jahren.“

Ausstellung und Sommerfest Am Ende der Woche, am Samstag, 27. Juli, wird ab 19 Uhr die Ausstellung zum Symposium eröffnet. Zu sehen sind die Arbeiten, die während der Symposiumswoche entstanden sind. Anschließend findet das Sommerfest des Kunstvereins statt. Musikalische Unterhaltung gibt es durch „Hautnah Music“ mit Daniel Sascha, Karlheinz Hornung und Silke Mei (Cello). Neben der bildenden Kunst präsentiert der Kunstverein an zwei Abenden aber noch ein spezielles Rahmenprogramm in Kooperation mit der Buchhandlung Schmid: ein Konzert und eine Lesung mit Theaterstück.

Konzert In Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Schmid erwartet die Gäste ein brasilianischer Musikabend mit der Gruppe Agora am Dienstag, 23. Juli, ab 20 Uhr im Kunsthausgarten. Agora präsentiert die ganze Bandbreite brasilianischer Musik – von Samba, Partido Alto, Bossa Nova, Baiao, bis Brazil-Jazz. Sängerin Marcia Bittencourt stammt aus Rio de Janeiro. Sie tritt zusammen mit Michael Arlt (Gitarre) und Neo Stephanou (Bass) auf. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Saal des Kunsthauses statt, ansonsten im Garten. Der Eintritt kostet 16 Euro für Erwachsene und 12 Euro für Schüler und Studenten. Einlass ab 19.30 Uhr. Karten gibt es in der Buchhandlung. Reservierungen unter Telefon 08232/ 71952.

Lesung mit Theaterstück Jürgen Scholz und Alfred Vogler präsentieren mit Liedern, Bildern und Texten, vorgetragen von Sängern und Schauspielern, einen unterhaltsamen Abend zu einem Lied, das um die Welt ging und zu den bekanntesten Liedern überhaupt zählt und einem Symbol, das seit den Zeiten der frühen Kirche jedem bekannt ist. „La Paloma – Die Taube“ ist am Donnerstag, 25. Juli, ab 19.30 Uhr im Kunsthaus zu sehen. Der Eintritt ist frei.

