10:22 Uhr

Kultur: Schwabmünchner Sommerkonzerte starten mit Orgelmusik und Streichern

Mit anspruchsvoller Instrumentalmusik haben die Sommerkonzerte in Schwabmünchen begonnen. Zwei weitere Konzertabende sind geplant.

Von Hieronymus Schneider

Die Trilogie der Sommerkonzerte hat begonnen. Mit drei exzellenten Künstlern eröffnete Schwabmünchens Chorregent Stefan Wagner die Veranstaltungsreihe, die an drei Samstagen in Folge stattfindet. Den Platz an der großen Eule-Orgel überließ er dem Chordirektor der Augsburger Ulrichsbasilika, Peter Bader. Die Orgeltöne wurden von Streichmusik begleitet.

Senta Kraemer, Dozentin am Leopold-Mozart-Zentrum und Konzertmeisterin der Kammeroper München, begeisterte mit ihrer Violine das Publikum ebenso wie Susanne Gutfleisch am Violoncello. Sie studierte ihr Instrument an der Hochschule für Musik in Weimar, sammelte Orchestererfahrung im Philharmonischen Orchester Augsburg und widmet sich nun überwiegend der pädagogischen Arbeit.

Das Werk "Vier Jahreszeiten" bildete den Hauptteil des Konzerts

Beim Konzert in der Schwabmünchner Michaelskirche spielten die Musiker von der Empore aus. Die Zuhörer konnten das Geschehen auf der Leinwand vor dem Altar mitverfolgen. Drei Sätze aus dem 1725 vollendeten Werk „Die vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi bildeten den Hauptteil des Konzerts in der angenehm kühlen Michaelskirche. Mit ihrem Zusammenspiel ließen die Musiker Bilder von der sengenden Sonne, Vogelstimmen bis zum aufziehenden Sturm entstehen.

Nur für Violoncello und Orgel schrieb Camille Saint-Saëns sein „Priere, opus 158“, das von Peter Bader mit Susanne Gutfleisch interpretiert wurde. Der französische Komponist ist dem Schwabmünchner Publikum schon aus dem Weihnachtsoratorium vom Jahresende her bekannt.

Chorregent spielt mächtiges Solo auf der Eule-Orgel

Konzertmeisterin Senta Kraemer komplettierte das Trio wieder bei einem Werk des Komponisten Josef Gabriel Rheinberger. Peter Bader vollendete den Konzertabend mit einem mächtigen Orgelsolo aus einer Sonate des gleichen Komponisten. Dabei nutzte er die ganze Klangfülle der Orgel, die vom traditionsreichen Orgelbauunternehmen Hermann Eule aus Bautzen gebaut und vor über 20 Jahren eingeweiht wurde.

Die Sommerkonzerte in der Schwabmünchner Michaelskirche werden am Samstag, 15. August, fortgesetzt. Ab 19.30 Uhr spielt der Schwabmünchner Kirchenmusiker Stefan Wagner Orgelwerke von Bach, Franck und Dubois. Die Konzertreihe endet am 19. September mit Orgelimprovisationen des Stuttgarter Domorganisten Johannes Mayr.

Themen folgen