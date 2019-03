vor 24 Min.

Kulturamt nimmt Wecker-Karten zurück

Normalerweise ist die Stadt Bobingen froh, wenn sie Veranstaltungstickets losbringt. Jetzt hofft sie auf Rückgabe von Karten zum Wecker-Konzert. Denn viele flehen um Eintritt. Es gibt schon eine Warteliste.

Elisabeth Morhard und ihr Team des Kulturamtes werden am Samstagabend lange stehen. Denn es gibt für sie keinen freien Stuhl, um jenes Konzert zu erleben, welches Bobingen sich und seinen Bürgern zum 50. Geburtstag der Stadt widmet. Die Singoldhalle ist schon seit drei Monaten ausverkauft. Morhard und ihr Team machen Saaldienst, um wenigstens etwas vom Auftritt Konstantin Weckers mitzubekommen.

Eine Ausnahme für Bobingen

Bobingen wurde vor 50 Jahren zur Stadt. Genauso lange steht Konstantin Wecker auf der Bühne. Das mache ihn zur Idealbesetzung für Bobingens Jubiläumsjahr, sagt Morhard. Es sei „eine Freude und zugleich eine große Ehre“, so beschreibt die Kulturamtsleiterin ihre Gefühlslage angesichts des bevorstehenden Konzerts von Konstantin Wecker. Denn eigentlich sei die Singoldhalle zu klein für einen derart namhaften Künstler. „Normalerweise tritt Konstantin Wecker erst in Hallen ab 750 Besuchern aufwärts auf“, erklärt sie. Doch der Barde habe für Bobingen eine Ausnahme gemacht. Vielleicht, weil ihm die Erklärung gefallen hat, warum er hier auftreten solle. Denn die Stadt sieht sich, ähnlich Wecker, als Kämpferin für Frieden und sozialen Zusammenhalt. So hätte sich in Bobingen immer eine besondere Verbundenheit der Kulturen gezeigt. Denn das Zusammenleben, vor allem mit den türkischen Mitbürgern, habe immer als vorbildlich gegolten. Der soziale Friede hätte nicht gelitten, als die Zeiten schwieriger und die Arbeitsplätze rarer geworden seien. Nicht einmal die Schließung des Bobinger Hoechst-Werkes habe darauf Einfluss gehabt, so Morhard.

Das könnte für Wecker ein Pluspunkt gewesen sein, um für Bobingen eine Ausnahme zu machen. Schließlich sei das auch ein Anliegen, dem sich der Sänger in seinem Schaffen verschrieben habe. Sein Konzert in Bobingen sei bereits kurz nach Weihnachten ausverkauft gewesen.

Voll bestuhlt biete die Singoldhalle Platz für 565 Besucher. Durch die umfangreiche Technik, die für das Konzert nötig sei, mussten die Stühle aber etwas anders gestellt werden. Daher sei nur Platz für 530 Zuhörer. Die Anforderungen, die so ein Auftritt mit sich bringt, seien nicht ohne. So würde Wecker darauf bestehen, seinen eigenen Flügel mitzubringen. Seinen eigenen Klavierstimmer inklusive.

Warteliste eingerichtet

„Wir hätten auch 800 Tickets verkaufen können“, bedauert die Leiterin des Kulturamtes, doch die Halle ließe sich halt nicht einfach vergrößern. Aber sie weist darauf hin, dass eine Warteliste für Rückläufertickets eingerichtet wurde.

Wenn jemand, der bereits Karten für diesen außergewöhnlichen Abend hat, aus welchen Gründen auch immer verhindert sei, könne er die Tickets im Rathaus zurückgeben. Diese würde dann automatisch der nächste auf der Warteliste erhalten. Und diese Liste ist lang. Große Hoffnungen kann Morhard daher niemandem machen. Das Konzert mit Konstantin Wecker beginnt am Samstag um 20 Uhr in der Bobinger Singoldhalle. (elkn)

Themen Folgen