Kulturbüro: Leiterin Rebecca Ribarek startet mit "Extra-Kick"

Plus Rebecca Ribarek leitet seit Kurzem das Königsbrunner Kulturbüro. Wie sie ihr erstes Jahr gestalten und welchem Aspekt sie einen Extra-Kick geben möchte.

Frau Ribarek, Sie sind seit Anfang Februar als neue Kulturbüroleiterin im Amt. Wie ist Ihr erster Eindruck?

Es ist spannend. Ich bin hier in einen voll laufenden Betrieb gekommen. Im April steht die Kulturpreisverleihung an, das neue Leporello muss vorbereitet werden. Das läuft alles weiter, auch wenn man nicht eingearbeitet ist. Über zu wenig Arbeit kann ich mich nicht beschweren. Aber es ist sehr vielfältig und ich bin dankbar für meine engagierten Mitarbeiterinnen, die mir vieles erklären können.

Hatten Sie in den Wochen vor Ihrem Amtsantritt Zeit, neue Ideen zu entwickeln?

Ich hatte jetzt einen Monat frei. Doch weil wir unser Haus hier in Königsbrunn sanieren, war ich damit beschäftigt Böden zu schleifen und Wände zu verputzen. Aber Ideen habe ich tatsächlich viele. Ich möchte die Bewerbung der Museen mehr unterstützen. Über Museumskoffer kann man zum Beispiel Ausschnitte der Ausstellung zum Publikum bringen, wenn das Publikum nicht zu einem kommt. Ansonsten finde ich kulturellen Austausch sehr spannend. Das kann international sein, aber auch zwischen den Generationen – beispielsweise mit Enkel-Großeltern-Konzerten. Aber zunächst möchte ich schauen, wie der Bedarf in Königsbrunn ist. Es gibt ja schon ein sehr vielseitiges Angebot. Ich möchte offen sein, für Ideen und Vorschläge aus der Bevölkerung.

Rebecca Ribarek: "Strukturen im Kulturbüro laufen gut"

Das Programm für 2020 ist ja weitgehend vorbereitet. Wie gehen Sie damit um? Können Sie dieses Jahr nutzen, um zu sehen, wo Sie neue Akzente setzen können?

Ja. Ich übernehme in der Tat gut laufende Strukturen und kann in Ruhe schauen, wo man sie weiter entwickeln kann. Beispielsweise wollen wir die kulturinteressierten Bürger befragen, was sie an dem Programm schätzen und was sie sich für die Zukunft wünschen.

Ihre Vorgängerin Ursula Off-Melcher hat sich für Sie gewünscht, dass Sie möglichst selten den Satz hören: „Da treten Sie aber in große Fußstapfen.“ Wie oft haben Sie den Satz in den ersten Tagen gehört?

Ich hatte schon viele Antrittsbesuche: von Stadträten, von Bürgern, von vielen Ehrenamtlichen, die es in der Stadt gibt. Der Satz ist schon ein paar Mal gefallen, aber nicht auf die unangenehme Art. Ich habe viel Wertschätzung für meine Vorgängerin gespürt, aber auch Interesse für das, was kommt. Viele Leute haben gesagt: Machen Sie es so, wie Sie es sich vorstellen. Es war bislang wirklich ein schöner Start.

Welche Herausforderungen Rebecca Ribarek im Kulturbüro sieht

Gibt es Teile Ihrer Aufgabe, vor denen Sie besonderen Respekt haben – große Veranstaltungen moderieren zum Beispiel?

Beim Serenadenabend vor so vielen Zuhörern zu stehen wird tatsächlich eine Herausforderung. Aber darauf freue ich mich auch. Momentan versuche ich eher, mich in die Abläufe und das Abrechnungswesen einer Kommune einzufinden. Da steckt mehr Arbeit dahinter, als man denkt.

Und worauf freuen Sie sich besonders?

Ich freue mich über die Vielfalt, die es kulturell in Königsbrunn gibt. Wir bereiten jetzt das Ferienprogramm vor und es ist eine tolle Sache, wie viele Menschen sich hier einbringen: Da wäre ich gern selbst noch einmal Kind und würde einen Spätzlekochkurs oder so etwas besuchen. Und ich freue mich besonders auf die Museumsarbeit. Es ist schön, dass es so viele engagierte Ehrenamtliche gibt, die die Museen auf die Beine gestellt haben.

Hier steht in den nächsten Jahren ein größerer Wandel an: Ein Neubau für alle Museen ist geplant. Die Ehrenamtler sollen auch altersbedingt entlastet werden.

Mit dem Museumsbau fangen wir morgen an, wenn es nach mir geht. Die Entscheidung liegt aber natürlich beim Stadtrat. Ich sehe den Neubau ganz klar als Notwendigkeit. Bei den Organisationsstrukturen müssen wir gemeinsam mit den Ehrenamtlern tragfähige Modelle entwickeln. Ideen gibt es, aber da müssen die Menschen mitentscheiden, die die Ausstellungen aufgebaut haben.

Kulturbüro-Leiterin Ribarek: "Über Kultur muss man streiten können"

Sie haben einen starken beruflichen Museumshintergrund. Verstehen Sie ihre Berufung zur Kulturbüro-Leiterin auch als Auftrag, Lobbyarbeit für die Museen zu betreiben?

Grundsätzlich besteht die Aufgabe vorwiegend aus Veranstaltungsmanagement und das wird auch nicht in den Hintergrund treten. Aber ich bin totaler Museumsfan und würde mich freuen, wenn ich den Museen einen kleinen Extrakick geben kann. Wenn es um Kultur und die Identität einer Stadt geht, sind sie einfach ein großer Baustein. Frühgeschichte, Römerzeit, die heimische Natur und Tierwelt, das bäuerliche Leben auf dem Lechfeld – jedes Museum bildet etwas von unserer Kultur ab und einen Teil von dem, wer wir sind.

Sie haben sicher erfahren, dass die Arbeit Ihrer Vorgängerin in den Stadtratsgremien teils hitzig wurde. Sind Sie auf politische Diskussionen vorbereitet?

Ja, das habe ich mitbekommen. Grundsätzlich gilt: Über Kultur muss man sich auch streiten können. Eine Kultur, die nicht auf Konflikte stößt, ist nicht mehr lebendig. Grundsätzlich kann ich sagen, dass mir bisher alle sympathisch, offen und freundlich begegnet sind.

Mehr zum Kulturbüro und Rebecca Ribarek lesen Sie hier:

Königsbrunns neue Kulturbüroleiterin stellt sich vor

Abschied als Aufbruch: Ursula Off-Melcher hört auf

Vorfreude auf Königsbrunns kulturellen Jahresstart