15.03.2018

Kulturelles Aushängeschildfür Wehringen

Der Musikverein ist glücklich über neue Wege und Erfolge

Ein durchweg positives Fazit zogen alle Berichterstatter bei der 60. Jahreshauptversammlung des Musikvereins Wehringen im Vereinsheim. Dirigent Josef Utz verwies nicht nur auf die sehr erfolgreiche Jugendarbeit mit großer Unterstützung der Gemeinde Wehringen, sondern lobte die beteiligten Musikanten für das Herbstkonzert als eines der besten und schönsten, die er in über 20 Jahren als Dirigent in Wehringen erleben durfte.

Der Umbruch in der Jugendkapelle, bei dem einige ältere Musiker in die Blaskapelle wechselten, stellte sich als erfolgstragende Entscheidung heraus. „Ich bin immer noch schwer beeindruckt, was unsere Juka beim Herbstkonzert 2017 geleistet hat“, so Vorsitzender Andreas Jähnert. Aktuell sind 16 Nachwuchsmusikanten in der Bonsaiband, die laut Utz nur darauf brennen, endlich in die nächsthöhere Jugendkapelle wechseln zu dürfen: „So eine Motivation, gerade in diesem Alter, ist angesichts der alltäglichen Pflichten und Ablenkungen keineswegs selbstverständlich.“

Ebenfalls stolz auf die erfolgreiche Jugendarbeit war Bürgermeister Manfred Nerlinger. „Der Musikverein begleitet das Dorfleben das ganze Jahr über, als wäre es selbstverständlich. Ohne unsere Musik würde bei den vielen Veranstaltungen definitiv etwas Wichtiges fehlen. Der Verein zeigt sich als ein echtes Aushängeschild Wehringens.“

Für eine Überraschung sorgte Ehrendirigent Johann Öschay, der dem Verein seine unter den älteren Musikern sehr bekannte Es-Klarinette vermachte. Mit diesem Instrument wurde eine ganze Generation in Wehringen in ihrer musikalischen Ausbildung intensiv begleitet.

Andreas Jähnert bedankte sich als Vereinsvorsitzender zunächst bei der neuen Vorstandschaft für die sehr gute Zusammenarbeit und gab einen Ausblick auf das Jubiläumsjahr des Vereins. Zum 60. Jahr der Vereinsgeschichte wird es im Juli ein viertägiges Sommerfest auf dem Rathausplatz unter anderem mit der bekannten Band Blechbixn geben. Zudem solle das Jubiläum auch beim Herbstkonzert zum Tragen kommen. Auf der Oidn Wiesn werden die Wehringer ebenfalls in diesem Jahr vertreten sein. Im Rahmen der Reihe „Ein Mehr an Kultur“ konnte neben dem Comedian Chris Boettcher am 26. April im nächsten Jahr der Kabarettist Django Asül auf die Wehringer Kleinkunstbühne gelockt werden. (dstö)

Themen Folgen