Kulturprogramm: Schnelle Autos, mörderische Spannung

Das Programm des Königsbrunner Kulturbüros bietet eine große Auswahl. Beim Archivherbst geht es um Autos, Stadtbücherei und Campus-Reihe warten mit Krimis auf.

Von Adrian Bauer

Der Slogan „Königsbrunn bewegt“ hat sich in diesem Jahr in vielen Variationen durch das Kulturprogramm gezogen. Unter dem Motto „Königsbrunn bewegt sich“ hat das Kulturbüro jetzt das letzte Quartalsprogramm vorgestellt. Dabei ist ein automobiler Archivherbst, eine Doppellesung mit zwei Krimiautoren und ein besonderes Bürgermeister-Gastspiel.

Mit diesem Gastspiel beginnt das Herbstprogramm am 10. Oktober: Bei dem Besucher handelt es sich um den Gräbinger Bürgermeister Andreas Scharf, der neben seiner Rathaustätigkeit auch ein vielseitiger Musiker ist. Mit seinem A n’ D Sharp-Trio spielt er bei „Jazz&Book“ kammermusikalischen Trio-Jazz auf den Spuren von Chet Baker, gemeinsam mit Trompeter Wolfi Weber und Gitarristin Vicky Konrad. Dazu gibt es literarischen Genuss: Anna Biedermann wählt einen Roman passend zur Musik aus und liest aus dem Buch. Welches Werk das ist, soll eine Überraschung sein, sagt Kulturbüroleiterin Ursula Off-Melcher: „Andreas Scharf fand bei einem anderen Termin den Saal im Infopavillon 955 so toll und wollte unbedingt mal dort auftreten.“ Die Königsbrunner freuten sich und erfüllten den Wunsch gerne.

Der Chefarchivar von BMW stellt die Geschichte seines Unternehmens vor

Über verschlungene Pfade kam Stadtarchivarin Susanne Lorenz zu ihrem Referenten für den Archivherbst am 29. November: Fred Jakobs, der Chefarchivar von BMW spricht zum Thema: „Die Bayerischen Motorenwerke. Vom Münchner Unternehmen zum Global Player“. Zu dem Kontakt kam sie über eine frühere Referentin, der Hausmeister wiederum jemanden aus dem BMW-Archiv kannte. So wurden Kontaktdaten ausgetauscht und eine Zusammenarbeit vereinbart, sagt Susanne Lorenz: „Am Ende hieß es dann: Der Chef kommt selbst zu dem Termin.“

Die Besucher erwartet ein spannender Abriss der Unternehmensgeschichte seit 1916. Der Schwerpunkt liegt auf der wirtschaftlichen Entwicklung, die Innovationskraft und Wandlungsfähigkeit voraussetzt. „Das ist ja gerade in der aktuellen Situation spannend, wo wir vor der Frage stehen, wie die Mobilität der Zukunft aussieht und wie Autos künftig angetrieben werden“, sagt Bürgermeister Franz Feigl. Die Organisatorinnen hoffen, mit dem Vortrag auch viele Männer anzusprechen. Wobei Frauen natürlich auch Auto-Enthusiasten sein können. Lorenz gerät bei dem BMW 507 ins Schwärmen, der das Veranstaltungsplakat ziert: „Als Coupé wäre das mein Auto. Aber mir fehlen die Millionen auf dem Konto.“ Der Wagen sei nur 252 bis 254 mal gebaut worden und daher eine absolute Rarität.

Lesungen für Kinder und Erwachsene in der Stadtbücherei Königsbrunn

Die Stadtbücherei wartet mit zwei größeren Aktionen auf. Am 15. November beteiligt man sich am bundesweiten Vorlesetag: Von 9 bis 12 Uhr wird an diesem Tag Kindern vorgelesen und damit auf die Wichtigkeit des Vorlesens hingewiesen. Denn Kinder, denen schon früh vorgelesen wurde, haben später mehr Freude daran und dadurch bessere Bildungschancen.

Um Lesespaß für die Erwachsenen geht es am 20. November bei einer Autorenlesung unter dem Titel Baur&Bauer, Berlin&Bayern kommen zwei Krimiautoren in die Stadtbücherei. Robert Baur veröffentlich zeitgeschichte Berlin-Krimins zu den Verbrechen in der deutsch-ostafrikanischen Kolonialzeit. Er liest aus dem Buch „Blutmai“. Dinesh Bauer schreibt Bayernkrimis und liest eine Kostprobe aus „Heiliges Land. Auch hier ist das Plakat ein besonderer Hingucker: Es zeigt ein Herz und ein Messer. „In einem der Krimis wird neben dem Mordopfer eine Herz-Ass-Karte gefunden“, erklärt Hildegard Häfele von der Stadtbücherei die Motivauswahl.

Königsbrunner Campus: Wie der Fall Hinterkaifeck die Menschen immer noch bewegt

Einen weiteren Kriminalfall bespricht Birte Marei Bambusch-Groetzki von der Universität Augsburg beim letzten Campus-Vortrag des Jahres am 7. November: Dabei geht es um den Mordfall Hinterkaifeck, bei dem 1922 eine ganz Bauernfamilie samt Magd grausam ermordet wurden. Der Vortrag beschäftigt sich damit, wie der Fall die Menschen bis heute beschäftigt und immer wieder thematisiert wird.

Friedlicher geht es beim Mithrastag am 23. Oktober zu: Prof. Philipp W. Stockhammer hält einen Vortrag über die Geschichte der Bauern im Lechtal am Übergang der Steinzeit zur Bronzezeit“. Der Mithrastag wird im zweijährigen Turnus begangen. So könne man das Interesse weiter hoch halten, sagt Off-Melcher. Einen Reisebericht aus Spanien liefert am 27. November Wolfgang Niederzoll: Er berichtet von der „Via de la Plata“ – dem Jakobsweg von Sevilla nach Santiago de Compostela, einer 1000 Kilometer langen Wegstrecke durch unwirtliche Gegenden und faszinierende Städte.

Eröffnet wird im Rathaus auch noch eine Ausstellung. Jürgen Hörauf, der Vorsitzende des Künstlerkreises präsentiert eine Auswahl seiner Werke, die auf Malreisen entstanden sind. Die Vernissage findet am 17. Oktober statt.

