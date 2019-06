vor 41 Min.

Kulturprogramm mit Freiluftkino und Modelle vor Museen

Das neue Leporello des Königsbrunner Kulturbüros ist da. Erstmals bringt sich ein örtlicher Verein bei der Langen Museumsnacht. Was sonst noch geboten ist.

Von Adrian Bauer

Der Sommer naht mit großen Schritten und mit ihm das neue Programmheft des Königsbrunner Kulturbüros von Juli bis September. Unter dem Motto „Königsbrunn bewegt mich“ wird das Leporello ab der kulturellen Gautscheröffnung am Montag, 24. Juni, verteilt. 13 Veranstaltungen, das umfangreiche Ferienprogramm und der Sommerferien-Leseclub sind mit dabei.

Gleichzeitig mit dem Kulturprogramm wird bei der Kulturelle Gautscheröffnung auch die Neuauflage der Königsbrunner Brunnenbroschüre von Stadtarchivarin Susanne Lorenz präsentiert. Die erste Auflage war 2013 schnell vergriffen, daher hat man sich nun zu einer Neufassung entschlossen.

Modellschiffe im Brunnen am Mercateum

Besonders freut sich Ursula Off-Melcher, die Leiterin des Kulturbüros auf die Lange Museumsnacht. Am Freitag, 12. Juli, warten die Königsbrunner Museen ab 19.30 Uhr mit Führungen und kleinen Konzerten vor Ort auf. Eine Besonderheit ist diesmal am Mercateum geboten. Erstmals werden die Modellbauer vom Verein SOS Titanic Königsbrunn vor Ort sein. Passend zum Seehandelsthema des Mercateums lassen die Modellbauer im Brunnen rund um den Globus die Klein-Versionen berühmter Schiffe zu Wasser. Weitere Modelle werden im Vortragsraum des benachbarten Infopavillons 955 zu sehen sein. Off-Melcher freut sich, dass die Modellbauer eine Zusammenarbeit angeboten haben: „Das ist eine tolle Gelegenheit, neue Interessenten anzuziehen und wertet das Programm noch einmal auf.“

Auf ähnlich tolles Wetter wie im vergangenen Jahr hoffen Off-Melcher und das Team des Filmpalasts Kaufering für die Kinosommer-Abende Ende Juli und Anfang August. Unter den Filmen sind bekannte Titel wie der Eberhofer-Krimi „Sauerkrautkoma“, das Hape-Kerkeling-Porträt „Der Junge muss an die frische Luft“ oder das Fußball-Drama „Trautmann“ um einen deutschen Kriegsgefangenen, der in Großbritannien zur Torwart-Legende wird. Perfektes Sommerwetter bescherte dem Kinosommer im vergangenen Jahr Rekorde bei den Besucherzahlen. Von den Filmen her, sei wie im vergangenen Jahr Spannung garantiert, findet Ursula Off-Melcher: „Das sind alles Filme mit einem tiefgründigen Thema, die letztlich aber allesamt einfach glücklich machen.“

Diesmal „nur“ drei Konzerte im Lesepark

Bei der Reihe „Konzerte im Lesepark“ gibt es in diesem Jahr nur drei Auflagen: Der Gospelchor, Vox Corona und Piano&Voice spielen ab dem 8. Juli jeweils montags um 19 Uhr am Mercateum. „Mehr Konzerte haben wegen der späten Gautsch nicht mehr in den Kalender gepasst. Aber wir sind sicher, dass auch dieses Mal die 250 Stühle wieder bestens gefüllt und die Besucher gut unterhalten werden“, sagt Off-Melcher.

Sehr gefragt sein wird wieder das Königsbrunner Ferienprogramm. Am 25. Juni wird das Kursangebot vorgestellt, danach kann man sich unter www.unser-ferienprogramm.de/koenigsbrunn anmelden und am 18. Juli werden die Kurse zugelost.

Nach den Sommerferien knüpft das Programm an eine erfolgreiche Veranstaltung aus dem Frühjahr an: Beim Tanztee mit Café Arrabiata war die Tanzfläche im Evangelischen Gemeindezentrum St. Johannes bestens gefüllt. So soll es bei der nächsten Veranstaltung dieser Art am 24. September mit dem Königsbrunner Duo Saitenmacher im Pfarrsaal Zur Göttlichen Vorsehung wieder werden. Der Tanz mit Kaffee und Kuchen wird in Kooperation mit dem Seniorenzentrum St. Hedwig ausgerichtet.

