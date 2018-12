vor 39 Min.

Kulturschmiede sorgt für schöne Bescherungen

Sechs Projekte werden mit insgesamt 10 500 Euro unterstützt. Nächstes Jahr gibt es wieder Vorstellungen. Welche Künstler sich dafür angekündigt haben.

Von Marcus Angele

Die Kulturschmiede Mittelneufnach meldet sich mit zwei schönen Bescherungen zurück: In der Hauptversammlung haben die Mitglieder beschlossen, einen nennenswerten Betrag zu spenden. Nun durften sich gleich sechs Organisationen über 10500 Euro freuen. Dazu hat Vorstand Karl Scheid noch eine gute Nachricht: Wenn alles mit dem neuen Konzept klappen sollte, gibt es wieder Kulturtage in den Stauden. Im Jahr 2019 wird es zunächst zwei Veranstaltungen geben, die es aber in sich haben.

Das Motto der Kulturschmiede lässt sich so zusammenfassen: „Kultur tut Gutes“. Sie sorgt nicht nur für Unterhaltung, sondern es werden auch satzungsgemäß Organisationen und Einrichtungen bedacht, die auf Spenden angewiesen sind. „Unser Ziel ist es, schwerpunktmäßig Projekte zu fördern, die teilweise schon seit längerem wegen fehlender Mittel nicht durchgeführt werden können“, so Karl Scheid.

Ein Großteil fließt in die Gebiete zurück, aus denen die Besucher kommen

Bereits in den Jahren von 2012 bis 2017 wurden Spenden in Höhe von knapp 6500 Euro ausgeschüttet, davon gingen fast 4000 Euro für gemeinnützige Zwecke nach Mittelneufnach. 2018 stimmten die Mitglieder erneut für eine großzügige „Weihnachtsausschüttung“ von 10 500 Euro. Karl Scheid und sein Vorstandsteam freuen sich, dass mit dem Erfolg von kulturellen Veranstaltungen soziales ehrenamtliches Engagement unterstützt werden könne. Ein Großteil der Spenden fließt wieder in die Gebiete zurück, aus denen die Mehrzahl der Besucher kommt. Mit ihrem Ticketkauf haben sie indirekt die Ausschüttung ermöglicht. Scheid: „Es ist doch wunderbar, dass wir so in den letzten sechs Jahren mit fast 17 000 Euro für Sternstunden sorgen konnten“.

Freuen dürfen sich der Kindergarten Sonnenschein aus Mittelneufnach über 2000 Euro für ein neues Spielgerät. Mit der gleichen Summe wurde das Josefsheim in Reitenbuch für das Projekt „Erlebnispädagogik“ bedacht, das nun gestartet werden kann. Weitere 2000 Euro gehen an die Hospizgruppe St. Elisabeth nach Schwabmünchen, für die Weiterbildung der ehrenamtlichen Hospizmitarbeiter.

Die Tafel Schwabmünchen bekommt für die beiden Projekte „neue Kühltheke“ und „Schulmittel für Kinder“ jeweils 1000 Euro. Mit fünfhundert Euro wird die Jugendkapelle Stauden für die musikalische Nachwuchsausbildung unterstützt und in Bad Grönenbach kann das einzige stationäre bayerische Kinderhospiz „St. Nikolaus“ mit 2000 Euro sein wichtiges Reittherapie-Projekt weiterführen.

Die Kulturschmiede präsentiert prominente Künstler in der Schwabmünchner Stadthalle

Aber auch kulturell tut sich wieder etwas. Im Sabbatjahr 2017 kamen unglaublich viele Anfragen und Bitten, dass die Kulturschmiede doch nicht so einfach aufhören kann. Und da spürt man dieses Herzblut, das da in Karl Scheid für dieses Thema schlägt. Derzeit arbeiten mehrere Personen an einem neuen Konzept und wenn es zu Stande kommt, könnte daraus durchaus etwas Großes entstehen, hoffen sie.

Apropos Großes: Da hat die Kulturschmiede mit Unterstützung der Raiffeisenbank Schwabmünchen nun einen tollen Einstieg an Land gezogen: Am 2. Mai 2019 kommen Gerhard Polt und die Well Brüder in die Stadthalle Schwabmünchen. „Der Polt und die Wellbrüder sind die Urmeister der bayerischen wenn nicht sogar deutschen Kabarettszene, da war es schon eine sportliche Leistung, diese Vier auf die Bühne zu bekommen“, erzählt Karl Scheid stolz, „ein Vierteljahr haben wir da massiv gearbeitet und letztendlich den Zuschlag bekommen. Dies ist schon fast ein Lottogewinn, da sie bei über tausend Anfragen nur etwa 25 Auftritte pro Jahr annehmen“. Die Veranstaltung war dann auch innerhalb von ein paar Stunden ausverkauft.

Am 12. Oktober 2019 ist schließlich noch eine Irische Kulturnacht im Gemeindezentrum Mittelneufnach mit der Band „Mother´s pride“ geplant. „Ja und dann, dann schau mer mal, wie´s weitergeht“, lächelt Karl Scheid und lädt alle Interessierten ein, die an der erfolgreichen Umsetzung des Projekts Kulturschmiede 2.0 mithelfen wollen, sich zu melden um frei und nach der Maxime „Große Namen - kleine Bühne“ weiterzumachen.

