00:32 Uhr

Kunst auf dem Flohmarkt kaufen

Verein organisiert ungewöhnlichen Gartentermin

So etwas hat es in Schwabmünchen noch nicht gegeben: Zum ersten Mal organisiert der Kunstverein Schwabmünchen einen Kunstflohmarkt im Garten des Kunsthauses. Termin ist der 8. August. Jeder kann von 10 bis 18 Uhr Bilder, Grafiken, Fotografien, Skulpturen, Kunstgewerbliches, Selbstgemachtes verkaufen – also alles, was im weitesten Sinn mit Kunst zu tun hat und natürlich besondere Raritäten. Anmelden können sich Interessierte bis 6. August bei Alfred Vogler oder bei Kersten Thieler-Küchle. Die Gebühren betragen 25 Euro mit eigenem Tisch (maximal zwei Meter) und 30 Euro bei geliehenem Tisch vom Kunstverein (Biertisch). Wem ein ganzer Tisch fürs Angebot zu groß erscheint, der kann sich gerne mit anderen zusammenschließen. Der Kunstverein hilft beim Organisieren. (SZ)

Themen folgen