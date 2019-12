vor 8 Min.

Kunst fürs Schwimmbad

Stadt erhält Spende des Vereins

Der Kunstverein Bobingen rief zum Abschluss des Jubiläumsjahres der Stadt seine Mitglieder unter dem Motto „Ein Herz für Bobingen“ zu einer ungewöhnlichen Spendenaktion auf. Die Künstler wurden gebeten, Werke zur Verfügung zu stellen, die dem Publikum für einen günstigen Aktionspreis während einer Ausstellungswoche im Dezember angeboten wurden.

Das rege Interesse an der Vernissage würdigte nicht nur das hohe Engagement der Kunstschaffenden, sondern auch die Initiatorin Margit Hafner. So konnte schließlich ein Erlös von 673 Euro an Bürgermeister Bernd Müller übergeben werden. Der Verein regt an, diese Spende für die künstlerische Ausgestaltung des zukünftigen Frei- und Hallenbades Aquamarin zu verwenden. Man betonte, dass somit – ganz im Sinne von „Kunst im öffentlichen Raum“ – das Engagement der Mitglieder des Vereins allen Bürgern der Stadt zugutekommen werde.

Bei Interesse können weiterhin Bilder, Skulpturen, Grafiken oder das „Bobinger Herz“ über das Büro des Vereins (Galerie im Unteren Schlösschen, Römerstraße 73, Telefon 08234/1344) zugunsten dieser Initiative erworben werden. (SZ)

