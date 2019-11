vor 20 Min.

Kunst fürs neue Hallenbad

Das neue Ganzjahresbad von Bobingen wird 18 Millionen Euro kosten. Anlässlich des Stadtjubiläums zeigen 32 Mitglieder und Schüler des Kunstvereins Herz und spenden ihre Werke für Kunst am Neubau.

Schon das Büro des Kunstvereins im Unteren Schlösschen wirkt wie eine Kunstausstellung: Bilder und Objekte überall. Und immer wieder bringen Mitglieder weitere Arbeiten vorbei. Es sind Spenden der aktiven Künstler des Vereins, die in einer Benefizaktion zu einem Vorzugspreis verkauft werden sollen. Sekretärin und Künstlerin Margit Hafner hat diese Aktion initiiert.

Herzen aus Weidenzweigen

Ihre Idee: „Die Stadt hat dieses Jahr Geburtstag und zum Geburtstag bekommt man Geschenke. Der Kunstverein wollte nicht nachstehen und der Stadt ebenfalls etwas schenken“, erklärt sie die Intention. Bei den Mitgliedern des Vereins fand die Aktion viel positive Resonanz. 32 Künstler beteiligen sich mit insgesamt 41 Arbeiten: Etwa ein Acrylbild mit einem Paar auf einer Bank, das unverkennbar Helene Mitters heitere Handschrift trägt. Ein Herz in Glas-Fusion-Technik von Margarita van Dorsser. Fotografie, Grafik, Abstraktes oder Landschaften, Objekte aus Keramik und – ganz typisch für Klaus Philipp – in der Kombination aus besonderem Holz und Metall.

Ausstellung in der Galerie

Die gespendeten Werke werden vom 24. November bis 1. Dezember in der Galerie des Kunstvereins ausgestellt und können zum Vorzugspreis erworben werden. Der Verkaufserlös wird dann der Stadt übergeben und soll ein Kunstprojekt im öffentlichen Raum unterstützen. „Jeder hat was davon. Die Käufer beschenken sich oder ihre Lieben mit Kunst und ermöglichen damit, dass sich andere Menschen dann an der Kunst im öffentlichen Raum erfreuen können“, sagt Margit Hafner. Es gibt auch bereits einen Wunschort für das öffentliche Kunstwerk: nämlich im Foyer des geplanten neuen Ganzjahresbades.

Zusätzlich zu den gespendeten Kunstwerken gibt es eine weitere Aktion des Vereins. Unter dem Motto „Ein Herz für Bobingen“ haben die Kinder der Kunstschule Herzen aus Weidenzweigen dekorativ gestaltet. Diese können ebenfalls im Rahmen der Ausstellung erworben werden.

Die Benefiz-Ausstellung wird am Sonntag, 24. November, um 15 Uhr eröffnet. Dann können die Kunstwerke zu den Öffnungszeiten der Galerie im Unteren Schlösschen, Römerstraße 73, am Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr besichtigt und gekauft werden. (inge)