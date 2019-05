02.05.2019

Kunst und Handwerk

Rund 30 Aussteller aus der Region kommen am Samstag in Bobingens Siedlung

Die Aula und der Vorplatz der Grundschule in Bobingen Siedlung wird am Samstag, 4. Mai, von 11 bis 17 Uhr zu einem Marktplatz der Kreativen. Quartiersmanagement, Vorbereitungsteam und Siedlerverein organisieren hobbymäßiges und professionelles Kunsthandwerk mit rund 30 Ausstellern, die aus Bobingen und der Region kommen. Alle Objekte seien mit Herz und Liebe handgemacht, so Quartiersmanagerin Cora Hemming-Haas.

Die Angebotspalette reicht von Getöpfertem für Garten und Haus, kreativen Vogelhäusern und Objekten aus Weide und Wildholz über Eisenarbeiten, Naturkosmetik und Genähtem bis hin zu Filzsachen, Hundehalsbändern und Goldschmiedeprodukten.

Bereits der letzte Kreativmarkt hatte sich zu einer gerne besuchten Einkaufsadresse entwickelt. Zahlreiche Besucher flanierten von einem Stand zum anderen. Dabei gaben die Aussteller gerne und bereitwillig Auskunft und Erklärungen über ihre angebotenen Produkte.

Heuer hat sich die Zahl der Aussteller beträchtlich vergrößert. Ein Signal, dass sich der Kreativmarkt auf einem guten Weg sei, sich nachhaltig zu etablieren, sagt Hemming-Haas. Die Veranstaltung sei eine Bereicherung für die Siedlung. Etwas Nettes kaufen, mit Bekannten oder Nachbarn plaudern und sich vom Angebot inspirieren lassen - der Markt biete viele Möglichkeiten der Kommunikation und des Miteinanders, betont die Quartiersmanagerin.

Für Verpflegung ist übrigens auch gesorgt. Der Siedlerverein serviert Bratwurst und Semmel sowie Kaffee und Kuchen. Eröffnet wird die Veranstaltung von Bürgermeister Bernd Müller. (rusi)

