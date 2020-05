vor 4 Min.

Kunstpreis: Bewerber gesucht

Vernissage eventuell per Video

In Zeiten gehäufter Absagen und Verschiebungen von Veranstaltungen ist der Kunstverein Schwabmünchen erleichtert, dass der Schäfer-Kunstpreis nicht abgesagt ist. Die Ausschreibung wurde bereits im März an die einschlägigen Organe versendet. Das Thema lautet diesmal „Verflechtungen“.

Der Kunstverein sucht noch weitere Bewerber und freut sich auf Einreichungen. Für die Abgabe der Kunstwerke gibt es einen Hygieneplan, in dem die gültigen Regeln umgesetzt werden (Desinfektionsmittel, Masken, Abstand, Ein- und Ausgangstrennung, Spuckschutz).

Ob und in welcher Weise die Vernissage stattfinden kann, wird je nach Faktenlage entschieden. Die Termine: Die Abgabe findet am Donnerstag und Freitag, 28. und 29. Mai statt. Die Jury trifft sich am Donnerstag und Freitag, 4. und 5. Juni. Die Vernissage ist unter Vorbehalt am Freitag, 19. Juni, geplant, eventuell per Videostream. Die Ausstellung dauert dann bis Sonntag, 12. Juli.

