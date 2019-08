21:30 Uhr

Kuriose Behausungen im Luitpoldpark

Mitglieder des Fotokollektivs Schwabmünchen zeigen eine neue Freiluft-Ausstellung zum Thema Wohnen für Mensch und Tier.

Von Ingeborg Anderson

Menschen, Tiere und manchmal auch Dinge benötigen einen Ort, zu dem sie gehören, an dem sie zu Hause sind. Aber wie facettenreich dieses Thema sein kann, macht die neue Ausstellung im Schwabmünchner Luitpoldpark nahe der Wassertretanlage deutlich: ein Vogel im Nest. Die Katze, die aus der Hundehütte schaut. Menschliche Wohnidyllen – feststehend oder auf Rädern. Herausgeputztes oder der Charme des Verfalls, Notlösungen und Prachtbauten, gar ein Schloss. Auch Interieurs von nobel bis verwahrlost. Bereits zum dritten Mal gestaltet hier das Fotokollektiv Schwabmünchen eine Schau, die nicht nur das Auge erfreut und das Freizeitangebot in dem beliebten Park bereichert, sondern auch zum Nachdenken anregt.

Lothar Zull, bekannter Fotograf und Leiter des Kollektivs, erläutert, wie die Ausstellungen entstehen: „Wenn wir uns treffen, dann sprechen wir über ein Thema, bringen Ideen ein und daraus entwickelt sich dann das Konzept.“ Die Mitglieder fotografierten dann die passenden Motive in ihrer Umgebung, oder sie hätten bereits Entsprechendes in ihrem Archiv. „Man ist ja inzwischen ständig mit dem Fotografenblick unterwegs“ sagt Agnes Zimmermann dazu und lacht.

Schwabmünchner Kollektiv ist seit 2012 aktiv

Sie und Eva Aichert, Brigitte Rist, Gisela Mayr, Margit Stapf, Julia Meck und Hans Pfänder sind es, die sich in dieser Gruppe nicht nur mit Fotografie beschäftigen, sondern auch gemeinsam Ausstellungen besuchen. Seit 2012 realisieren sie fotografische Projekte, die man bemerken muss, denn sie waren und sind an markanten Stellen der Stadt frei zugänglich zu sehen. Etwa die Ausstellung „Starke Gefühle“ im Forstamtsgarten oder in Kooperation mit den Ulrichswerkstätten die Schau „Mücken, Engel, Düsenflieger“ im Luitpoldpark. 2018 gestalteten sie unter dem Motto „Am Zaun entlang“ einen Fotokalender und die vorige Freiluftschau im Luitpoldpark, die Sebastian Kneipps Gesundheitsregeln fotografisch umsetzte. Und derzeit ist im Rathaus die Ausstellung „Gesichter einer Stadt“ zu sehen.

Das Besondere an dieser neuen Ausstellung liegt außerdem darin, dass sie so gehängt ist, dass die Fotos der verschiedenen Behausungsformen in Beziehung gesetzt sind, dass durch Motivkontraste Spannung erzeugt wird, und so zum Schmunzeln oder Nachdenken anregen – wenn etwa das Massenhafte eines Wohnblocks mit der Sammlung von Kuckucksuhren, die von je einem hölzernen Vogel bewohnt sind, korrespondiert. Mobiles Hausen im Wohnwagen und die überwältigend statische Präsenz eines englischen Landsitzes. Das Häuschen im Haus, in dem Kinder spielen. Oder die Illusion des Wohnens in der Natur, nur durch eine unsichtbare Glasscheibe von ihr getrennt. Unbehaust ist einzig der Obdachlose, dessen Foto sich an einer zentralen Stelle der Ausstellung befindet.

Noch während Mitglieder des Fotokollektivs die letzten Fototafeln an den Ständern befestigen, betrachten die ersten Passanten die nagelneue Ausstellung. „Oh, da gibt es wieder was Schönes zu sehen“, freuen sie sich. Die Ausstellung ist bis Ende des Jahres zu sehen.

