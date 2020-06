vor 32 Min.

Kurioses Diebesgut auf der Baustelle

Plus Im Sommer haben Diebe oft Baustellen im Visier. Sie haben es sogar auf komplette Baufahrzeuge abgesehen, wie ein Beispiel aus Langenneufnach zeigt. Ein Einzelfall?

Von Maximilian Czysz

Gerade in den Sommermonaten häufen sich die Diebstähle aus überwiegend unbezogenen Neu- und Rohbauten, Baubuden und Baustellen. Abgesehen haben es die Diebe meistens auf hochwertige Werkzeuge. „Auch Baumaterial verschwindet häufig“, sagt Robert Künzl von der Polizeiinspektion Schwabmünchen. Aber nicht immer landen die Diebstähle bei der Polizei auf dem Tisch. Denn oftmals kommt es auch zu ungewöhnlichen Diebstählen. Und das ist kein Einzelfall.

Im Sommer haben Diebe häufig Baustellen im Visier

Was Unbekannte in der Nacht auf Dienstag von der einer Baustelle in Langenneufnach mitgehen ließen, ist nichts für die Hosentasche: Sie transportierten eine Rüttelplatte mit einem Gewicht von fast einer halben Tonne ab. Vermutlich waren es mehrere Männer, die still und heimlich in der Dunkelheit das Baugerät im Wert von rund 8000 Euro verschwinden ließen.

Anders war es vor einigen Wochen im Fall eines gelben Radladers der Marke Kramer. Er stand Mitte Mai auf einer Baustelle an der B17 bei Kleinaitingen. Dort stieg jemand heimlich ein und tuckerte los. Der Unbekannte war mit dem Baufahrzeug, das einen Wert von ungefähr 30000 Euro hat, vermutlich zwischen 20.30 und 21 Uhr in die Westendstraße im Untermeitinger Ortsteil Lagerlechfeld gefahren. Dort stellte er den Radlader ab. Die Polizei ermittelt noch. Es gibt noch weitere kuriose Beispiele, auf was es Kriminelle alles abgesehen haben.

Häufig kommt es vor, dass Diebe nachts an Baufahrzeugen Diesel abzapfen. So ist’s auch im Dezember 2015 an einer Baustelle zwischen Schwabmünchen passiert. 200 Liter Treibstoff verschwanden in Kanistern. Und dazu noch zwei 24-Volt-Batterien sowie eine Rundumleuchte. Was die Diebe damit wohl anstellen?

Kurioses Diebesgut wie in Langenneufnach ist kein Einzelfall

Schwere Beute machten Diebe vor Jahren auch in Graben: Dort wurde eine etwa 300 Kilogramm schwere Gabel eines Radladers gestohlen. Weil keinerlei Schleifspuren feststellbar waren, vermutete die Polizei, dass die Täter die Palettengabel vermutlich nicht weggezogen, sondern mithilfe eines anderen Fahrzeugs angehoben und dann entwendet hatten.

Als vor Jahren die Autobahn durch den Landkreis ausgebaut wurde, verschwanden immer wieder Werkzeuge von Baustellen. Einmal wurden mehrere Container aufgebrochen und dann regelrecht geplündert. Ein anderes Mal hatten es die Diebe auf drei Baggerschaufeln abgesehen. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die in Langenneufnach Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bei der Polizei Schwabmünchen unter der Nummer 08232/9606-0 melden.

Lesen Sie auch:

Themen folgen