vor 56 Min.

Kurs zur Fastenzeit

Die katholische Pfarrei Lechfeld will den Fokus auf mehr Dankbarkeit lenken

Die Fastenzeit ist die Zeit, in der Menschen mehr in sich hineinhorchen und darüber nachdenken, was das Leben wertvoll macht. Die katholische Pfarrei Lechfeld bietet in den 40 Tagen vor Ostern einen Glaubenskurs zum Thema „Wege erwachsenen Glaubens – die Eucharistie verstehen und leben“ an.

„Die Eucharistiefeier wird von vielen Menschen immer weniger verstanden“ sagt Pfarrer Thomas Demel. Der Glaubenskurs, den er mit seinem Vorbereitungsteam anbietet, soll das ändern und zu einem vertieften Erleben der Eucharistie hinführen. In Anlehnung an die Emmausgeschichte – einer urchristlichen Katechese der Eucharistie – wird das eigene Leben mit den Riten der Eucharistie verbunden. In Gesprächsgruppen sollen die Teilnehmer ihren Blick vom Alltag auf mehr Dankbarkeit hinwenden. Das Angebot richtet sich auch an Menschen, die sich von ihrer Kirche entfernt haben und im Glauben wie im Leben auf der Sinnsuche sind.

Die Kurse finden an fünf Abenden jeweils mittwochs von 19.30 Uhr bis 21 Uhr am 4., 11., 18. und 25. März sowie am 1. April im Kloster in Klosterlechfeld statt.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und es können auch nur einzelne Abende besucht werden. (rony)

Themen folgen