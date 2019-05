vor 41 Min.

Kurse für Küche, Gesundheit und das asiatische Parkett

Für einige Angebote gibt es noch freie Plätze und Anmeldungen sind noch kurzfristig möglich

Es gibt noch einige freie Plätze bei der Vhs Königsbrunn. Wer sich für die nachfolgenden Themen interessiert, kann sich umgehend anmelden:

montags, fünf Abende vom 13. Mai bis 8. Juli, jeweils von 19 bis 19.45 Uhr im Infopavillon 955, mit Alexander Acquah. Es sind keine Vorkenntnisse nötig, nur Spaß und Freude an der Musik. Gebühr 13,50 Euro.

montags, drei Abende vom 13. bis 27. Mai, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr in der Via-Claudia-Realschule mit Stefanie Gönczi. Das Selbstbewusstsein in Ostasien ist gewaltig und von den Europäern wird erwartet, dass sie auf dem sehr glatten asiatischen Parkett eine gute Figur zu machen. An drei Abenden erklärt die Dozentin, Japanologin und ehemalige Mitarbeiterin der Japanischen Außenhandelsorganisation JETRO, wie das funktioniert. Gebühr 16,80 Euro.

elegant, frech und stylish, am Montag, 13. Mai von 18 bis 21.30 Uhr im Gymnasium mit Ayhan Hardaldali. Mit langen Haaren kann man variable Frisuren stylen, ob elegant, frech oder verführerisch. Ein erfahrener Hairstylist zeigt, was mit einigen Haarklammern alles möglich ist. Gebühr 31,60 Euro.

, dienstags zwei Abende am 14. und 21. Mai, jeweils von 19 bis 21 Uhr in der Via-Claudia-Realschule mit Peter Esmann. Partnersuche seriös und mit guten Chancen auf Erfolg angehen. Kursinhalte: Motivation, eigene Erwartungen, Ziele, Texte von Anzeigen, Antworten, erstes Treffen, Zuschriften, Fotos, Internet, Erfahrungen. Gebühr 19,90 Euro.

– einfach und leicht am Dienstag, 14. Mai von 18 bis 21 Uhr in der Via-Claudia-Realschule mit Jacqueline Els. Alltagstaugliche Gerichte und Lieblingsspeisen, die kalorisch und küchentechnisch leicht zubereitet werden. Gebühr 21 Euro inklusive Material.

am Donnerstag, 16. Mai, von 18.30 bis 21.30 Uhr in der Christophorus-Schule mit Janya Bursy. Leichte und würzige nicht vegetarische Gerichte aus der thailändischen Küche. Pasten werden aus frischen Zutaten selbst hergestellt. Raffiniert und trotzdem einfach. Gebühr 24 Euro inklusive Material.

– Perlen flechten für Kinder (ab 9 Jahre) am Freitag, 17. Mai, von 15 bis 19 Uhr an der Grundschule Nord mit Manuela Beck. Die traditionelle Technik des Kumihimo erlaubt es, Perlenschmuck selbst herzustellen und bietet vielfältige Möglichkeiten, sowohl bei der Auswahl von Muster, Perlenfarben und Struktur. Gebühr 21,80 Euro inklusive Material.

für Erwachsene, montags drei Abende vom 20. Mai bis 3. Juni, jeweils von 19 bis 21.30 Uhr in der Töpferwerkstatt von Beate Heinzel. Kreative Auszeit für Anfänger und Fortgeschrittene. Gebühr 44,80 Euro.

– mit der Schatzkammer Wald am Montag, 20. Mai von 18 bis 21 Uhr in der Via-Claudia-Realschule mit Katja Wonhas. Die (Heil-) Kraft der Bäume lässt sich ohne großen Aufwand und ganz preiswert daheim nutzen: in Sport/Fitness, fürs alltägliche Wohlbefinden oder bei dem einen oder anderen Wehwehchen. Verschiedene Baumprodukte (Sporteinreibung, Tee) werden zubereitet und können mitgenommen werden. Gebühr 12 Euro.

gibt es bei der Vhs Königsbrunn im Kulturbüro unter Telefon 08231/606260 oder im Internet unter www.vhs-augsburger-land.de.

Themen Folgen