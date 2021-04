Kurt Idrizovic gibt den Königsbrunnern online Lesetipps.

Das Team der Stadtbücherei Königsbrunn verlegt die Kultveranstaltung mit dem Augsburger Buchhändler ins Internet. Eine weitere Institution ist aber abgesagt.

Das Kulturbüro und die Stadtbücherei sagen alle Veranstaltungen bis zum 13. Mai pandemiebedingt ab. Nachdem der Lockdown nochmals verlängert wurde, haben sich die Verantwortlichen entschieden, den Start des Bücherfrühlings zu verschieben. Von der Absage sind folgende Veranstaltungen betroffen: Literaturkreis am 26. April, die Lesung "Das Mahnmal" mit Kiara Lameika am 28. April und auch "Die Chance, ein Buch zu loben" am 12. Mai.

"Gerade diese Königsbrunner Kultveranstaltung abzusagen, fiel uns besonders schwer. Doch nun hoffen wir, dass die weiteren Veranstaltungen im Lesepark stattfinden können", sagt Kathrin Jörg, die Leiterin der Stadtbücherei. Außerdem entfällt auch der Vortrag "75 Jahre Kriegsende: Schicksale aus Königsbrunn" von Stadtarchivarin Susanne Lorenz am 6. Mai.

Lesetipps als Hoffnungsschimmer zwischen Corona-Absagen

Einen Hoffnungsschimmer hat die Stadtbücherei aber initiiert. Die Veranstaltung "Buch macht kluch - Bücher machen klücher" wird es am 3. Mai um 19 Uhr im Livestream geben. Der Augsburger Buchhändler Kurt Idrizovic wird im Gespräch mit Michael Schreiner, dem ehemaligen Leiter der Kulturredaktion der Augsburger Allgemeinen und Moderator des Literarischen Salons, Lesetipps und Highlights aus der Buchbranche zum Besten geben.

Anmeldung und weitere Informationen in der Stadtbücherei unter Telefon 08231/606 255 oder per E-Mail an stadtbuecherei@koenigsbrunn.de. (AZ)

