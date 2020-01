vor 20 Min.

Kurzer Feuerwehreinsatz in Gennach

In Gennach rückte am Dienstagabend die Feuerwehr aus: An einer Scheune qualmte es. Die Situation war aber schnell unter Kontrolle.

Ist der Feuerteufel aus dem Nachbarlandkreis Landsberg jetzt auch im Augsburger Land unterwegs? Die Frage kam gestern Abend auf, als es in Gennach Feueralarm gab. Der Ortsteil von Langerringen grenzt direkt an den Nachbarlandkreis. Dort hatte es in den vergangenen Wochen immer wieder gebrannt. Seit Dezember gab es neun Vorfälle, die die Polizei beschäftigen.

Schnell stellte sich heraus, dass die Scheune in Gennach nicht brannte

In Gennach stand allerdings kein Feldstadel in Flammen. Gebrannt hatte lediglich eine Tonne. Die Ursache war gestern Abend unklar. Die Feuerwehr kühlte zur Sicherheit die Außenwand der hölzernen Scheune mit Löschwasser.

