Lagerlechfeld

vor 46 Min.

600 neue Soldaten für den Lechfeld-Flugplatz: Wird es auf dem Immobilienmarkt eng?

Plus In sieben Jahren wird das Lechfeld Drehscheibe für Transportflugzeuge vom Typ A400M. Mit den Maschinen kommen auch rund 600 Mitarbeiter in den südlichen Landkreis.

Von Maximilian Czysz

Auf dem Lechfeld-Flugplatz entsteht die "Multinational Air Transport Unit": Das ist ein international angelegtes Drehkreuz rund um den Großraumtransporter A400M. Mit der neuen Einheit kommen auch rund 600 Mitarbeiter: Ein Teil wird sich in der Nähe des neuen Arbeitsplatzes niederlassen wollen. Aber reicht das Angebot an Wohnungen und Häusern aus? Oder wird sich die Situation auf dem Immobilienmarkt weiter verschärfen?

Themen folgen