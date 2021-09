Allzeit bereit: So arbeiten die Eurofighter-Piloten auf dem Lechfeld

Plus Die Kampfflugzeuge müssen auch auf dem Lechfeld rund um die Uhr einsatzbereit sein. Piloten, Techniker und Flugbetriebspersonal haben einen klaren Auftrag.

Drei Wochen lang war der Flugplatz Lechfeld Basis des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 aus Neuburg, das Kampfflugzeuge für die sogenannte Alarmrotte stellt - im Militärjargon "Quick Reaction Alert". Die Kampfflugzeuge müssen innerhalb von 15 Minuten nach der Alarmierung in der Luft sein, um im süddeutschen Luftraum auffällige Flugzeuge abzufangen und zu identifizieren. Mehr über den Auftrag und die Aufgaben berichtet der Kommodore des Geschwaders, Oberst Gordon Schnitger, im Interview.