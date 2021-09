Lagerlechfeld

17:34 Uhr

B17: Wieder fährt ein Lastwagen in ein Stauende

Plus Die B17 ist erneut Schauplatz eines Horror-Unfalls: Ein schwerer Lastwagen fährt in ein Stauende.

Der Berufsverkehr hatte bereits eingesetzt, als sich an der Brückenbaustelle der B17 bei Oberottmarshausen in Richtung Augsburg ein Rückstau bildete. Ein Lastwagenfahrer hatte wohl nicht richtig reagiert.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei krachte das tonnenschwere Fahrzeug, das offenbar Blumen geladen hatte, ins Stauende an der Anschlussstelle Lagerlechfeld. Mindestens eine Person wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Die B17 wurde in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Ein Rettungshubschrauber landete, vor Ort waren weitere Rettungskräfte und die zuständige Autobahnpolizei. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Lagerlechfeld abgeleitet.

