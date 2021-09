Lagerlechfeld

vor 34 Min.

Bombenfund in Lagerlechfeld: Anwohner müssen Häuser verlassen

Plus Arbeiter haben am Donnerstagvormittag in Lagerlechfeld eine Bombe entdeckt. Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Ein Spezialteam rückte an, um das Geschoss zu untersuchen.

Bei Grabungen in Lagerlechfeld haben Arbeiter am Donnerstagmorgen einen verdächtigen Gegenstand entdeckt. Schon beim Anblick des tellerförmigen Metallteils wurden sie stutzig und vermuteten, dass es sich um eine Mine handeln könnte. Um sicherzugehen, verständigten sie die Polizei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen