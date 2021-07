Flugplatz Lechfeld: Vor den A400M fliegen 14 Eurofighter ein

Plus Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 aus Neuburg verlegt seinen Flugbetrieb für zwei Wochen aufs Lechfeld. Das hat hörbare Folgen.

Bevor die neuen A400M-Transporter auf dem Lechfeld landen, fliegen im September 14 Eurofighter ein. Zwischen dem 6. und 17. September starten und landen die Maschinen auf der zweieinhalb Kilometer langen Piste in Lagerlechfeld. Der Grund: Die Heimatbasis im Neuburger Stadtteil Zell schließt vorübergehend. Dort wird turnusgemäß die Startbahn saniert.