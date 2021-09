Lagerlechfeld

17:34 Uhr

Schwerer Unfall auf B17: Wieder fährt ein Lastwagen in ein Stauende

Plus Die B17 ist erneut Schauplatz eines Horror-Unfalls: Ein schwerer Lastwagen fährt in ein Stauende. Eine Frau erliegt noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Der Berufsverkehr hatte am Dienstagnachmittag bereits eingesetzt, als sich an der Brückenbaustelle der B17 bei Oberottmarshausen in Richtung Augsburg ein circa 200 Meter langer Rückstau bildete. Nach Angaben der Polizei krachte ein tonnenschwerer Lkw, der offenbar Blumen geladen hatte, aus bislang ungeklärter Ursache ins Stauende an der Anschlussstelle Lagerlechfeld - auf das Auto eines 80-Jährigen und seiner Beifahrerin, das durch den massiven Aufprall auf den vorausfahrenden Pkw eines 35-Jährigen aufgeschoben wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen