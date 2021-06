Ungewöhnliches Fundtier bei der Polizei muss in die Tierklinik

In Lagerlechfeld wurde eine Schildkröte entdeckt. Die Polizei brachte sie in die Tierklinik.

Ungewöhnlicher Einsatz der Polizei: Sie holte am Donnerstag eine Wasserschildkröte ab, die bei Lagerlechfeld gefunden worden war.

Eine Frau aus Langerringen hatte das Tier auf einem Feldweg entdeckt. Sie meldete sich dann bei der Polizei, die die Schildkröte abholte und zur Tierklinik nach Gessertshausen brachte. Der Besitzer kann sich dort melden und das Tier abholen. Wem es wohl gehört? Bei dem Tempo, das Schildkröten zurücklegen, dürfte es schwer werden, die genaue Herkunft zu ermitteln. Denkbar wäre, dass das Tier niemandem gehört und in freier Wildbahn lebt. In Burgwalden beispielsweise sind die Tiere immer wieder zu sehen. Sie leben in den Weihern.

Was tun: Der richtige Umgang mit Fundtieren 1 / 3 Zurück Vorwärts Registrierung Immer wieder kommt es vor, dass Katzen oder Hunde für einige Zeit nicht nach Hause kommen. Wenn man Glück hat, wird das Haustier entdeckt und kann - vor allem wenn es durch eine Tätowierung und/oder einen Mikrochip gekennzeichnet ist - zurück an den Besitzer vermittelt werden.

Zuständigkeit und Pflichten Die Kommunen sind zuständig für die Versorgung von Fundtieren, können aber sachkundige und entsprechend ausgestattete Dritte damit beauftragen, zum Beispiel Tierschutzvereine oder Tierärzte. Der Finder ist dafür verantwortlich, ein Fundtier umgehend bei der Gemeinde oder stellvertretend beim beauftragten Tierheim zu melden beziehungsweise es dort abzugeben. Eine Ausnahme besteht, wenn es sich um einen Notfall handelt oder ein Tier, dessen Besitzer nicht sofort ausfindig gemacht werden kann, nachts oder am Wochenende verletzt aufgefunden wird. Dann hat die medizinische Versorgung höchste Dringlichkeit und das Tier sollte umgehend zu einem Tierarzt oder einer Tierklinik gebracht werden, die Meldung kann nachträglich erfolgen.



Kosten Grundsätzlich ist zunächst die jeweilige Gemeinde beziehungsweise stellvertretend das beauftragte Tierheim für die Versorgung verlorener oder entlaufener Tiere zuständig und muss auch die anfallenden Kosten tragen, bis der Besitzer bekannt ist. Ist dieser ermittelt, muss er für die entstandenen Kosten aufkommen, die für eine notwendige tierärztliche Behandlung entstanden sind - auch wenn er zuvor dazu kein Einverständnis gegeben hat weil er zum Beispiel in einem Notfall nicht schnell genug ermittelt werden konnte. Der Finder muss die Kosten nicht tragen, wenn er - außer in einem Notfall - vor der tierärztlichen Behandlung die Gemeinde oder das beauftragte Tierheim informiert hat.



Jüngst wurden in Wehringen noch andere ungewöhnliche herrenlose Tiere entdeckt: 13 Hühner. Sie wurden vermutlich an der Wertach ausgesetzt. Nachforschungen ergaben, dass es sich bei den Tieren um schwedische Blumenhühner handeln könnte. Das ist eine besondere Rasse, die wohl auch unter Hobbyhaltern beliebt ist.

Am Abend des 10. Juni meldete eine Dame aus Langerringen den Fund einer Wasserschildkröte bei der PI Schwabmünchen. Foto: Polizei Schwabmünchen

