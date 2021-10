Wieder mehr Flugbetrieb: Auf dem Lechfeld starten italienische Tornados

Tornado-Flugzeuge der italienischen Luftwaffe starten und landen ab der kommenden Woche auf dem Lechfeld. Die Übungen der Piloten finden aber andernorts statt.

Vom 2. bis 19. November sind Tornado der italienischen Luftwaffe der 6º Stormo (Geschwader) aus dem italienischen Ghedi in der Lombardei zu Gast bei der Flugplatzstaffel " Lechfeld" des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 am Standort Lechfeld.

Militärflugzeuge: Vom Lechfeld zur Übung in den Norden

Die Tornados starten vom Lechfeld aus zu einem Übungsgebiet in Rheinland-Pfalz, um dort das Aufspüren und Bekämpfen gegnerischer Radarstellungen sowie den Selbstschutz der eigenen Maschinen vor Raketenbeschuss zu üben. Flugbetrieb ist jeweils am Vormittag und Nachmittag geplant. Die bekannten Flugbetriebszeiten ändern sich nicht. Es findet kein Nachtflug und kein Flugbetrieb am Wochenende von Freitagmittag bis Montagmorgen statt.

Bei Fragen oder Beschwerden wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per E-Mail an fliz@bundeswehr.org zu wenden.

