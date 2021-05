Landkreis

Aufstiegsheld glaubt an den Klassenerhalt des FCA

Marco Löring (links) steig 2006 mit dem FC Augsburg in die 2. Bundesliga auf. Heute trainiert er den designierten Landesliga-Aufsteiger SV Cosmos Aystetten.

Plus Kann sich der FCA in der 1. Liga halten? Was Fußballer und Trainer aus dem Augsburger Land zur aktuellen Situation und zum Trainerwechsel beim FC Augsburg sagen.

Jetzt könnte es doch noch einmal eng werden für den FC Augsburg: Einen Zähler holte das Team aus den vergangenen vier Begegnungen, sodass der Abstand auf die Abstiegszone nur noch vier Punkte beträgt. Rettet sich der FCA noch ins Ziel und was könnte der Trainerwechsel von Heiko Herrlich zu Markus Weinzierl bewirken? Wir haben vor dem Spiel am Freitag in Stuttgart mit Fußballern und Trainern aus dem Augsburger Land gesprochen.

