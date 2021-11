Landkreis Augsburg

18:30 Uhr

3G oder 2G im Landkreis Augsburg? Hauptsache ein "sicheres Gefühl"

Plus Kino, Disco, Eisstadion: Ab dem Wochenende gelten für viele Einrichtungen im Landkreis Augsburg neue Corona-Regeln. Was sagen die Betroffenen dazu?

Von Victoria Schmitz, Norbert Staub und Lisa Weißenberger

Die Corona-Situation spitzt sich weiterhin zu. Erst am Freitag wurde im Landkreis Augsburg mit einer Inzidenz von 326 ein Allzeithoch erreicht. Ministerpräsident Markus Söder verkündete deshalb am Mittwoch schärfere Maßnahmen für Bayern. Der Landkreis Augsburg wird sogar vermutlich zum Hotspot. In Bayern springt die Corona-Ampel auf gelb. Konkret bedeutet dies: Aus der 3G-Regel wird 3G-Plus. Wo bereits jetzt 3G-Plus gilt, gilt künftig 2G. In Hotspots gelten die Regeln der roten Ampel. 3G wird hier, mit einigen Ausnahmen, zu 2G. Wir haben uns im Landkreis Augsburg erkundigt, wie auf die steigenden Zahlen geblickt wird und was die neuen Regeln bedeuten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

