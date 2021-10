Ab nächstem Jahr dürfen im Kreis Augsburg Dosen in den Gelben Sack

Plus Ab kommendem Jahr soll es stabilere Tüten geben. Bürger können dann auch Dosen über den Gelben Sack entsorgen. Die Container an den Werstoffinseln werden abgebaut.

Joghurtbecher, Alufolie oder Milchpackungen landen im Gelben Sack. Konservendosen hingegen werden im Landkreis Augsburg bislang an den Werstoffinseln entsorgt. Doch das soll sich ändern: Ab kommendem Jahr können Bürgerinnen und Bürger auch Dosen in den Gelben Sack werfen und sich die Fahrt zum Container sparen.