Landkreis Augsburg

11.05.2021

Abi und Corona: Das müssen Abiturienten im Kreis Augsburg beachten

Plus Die Abiturprüfungen starten ab Mittwoch erneut mit Corona-Regelungen. Die Schulen im Landkreis Augsburg müssen alles neu planen. Was sich dieses Jahr bei den Prüfungen ändert.

Viel Platz benötigen die Abiturientinnen und Abiturienten an den Schulen im Landkreis Augsburg, wenn am Mittwoch die erste Abiturprüfung geschrieben wird. Zwar sind am Königsbrunner Gymnasium, am Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf und am Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß die Turnhallen wie üblich für die allermeisten Prüflinge bereits hergerichtet. Am Leonhard-Wagner-Gymnasium in Schwabmünchen dient wie üblich die Mensa. Doch in diesem Jahr sind noch weitere Prüfungsräume nötig - und damit auch besonders viele Lehrkräfte für die Aufsicht. Denn heuer werden getestete und nicht getestete Prüflinge voneinander getrennt ihr Abitur schreiben.

