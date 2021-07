Landkreis Augsburg

vor 49 Min.

Abiturfeiern im Landkreis Augsburg fallen heuer etwas kleiner aus

Die Abiturzeugnisse werden in Schwabmünchen und Königsbrunn heuer im kleineren Rahmen übergeben.

Plus Die Pandemie verhindert auch in diesem Jahr normale Abiturfeiern. Doch ganz verzichten wollen die Gymnasien in Königsbrunn und Schwabmünchen nicht.

Von Elmar Knöchel

Die Abiturfeier ist nicht nur eine Zeugnisübergabe. Dieser Tag stellt einen Wendepunkt im Leben eines jeden Abiturienten dar. Sie markiert das Ende eines Lebensabschnitts. Ab jetzt trennen sich die Wege der jungen Erwachsenen. Daher wird dieser Tag traditionell mit einer stimmungsvollen Feier im großen Rahmen zusammen mit Eltern und Angehörigen gefeiert. Doch wie in so vielen Bereichen macht das Coronavirus auch dabei allen Beteiligten einen Strich durch die Rechnung. Aber die Schulleiter und ihre Teams haben im Rahmen des aktuell Möglichen versucht, angemessene Zeugnisübergaben zu organisieren.

