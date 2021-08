Achtung, Staugefahr: Im September stehen neue Baustellen auf B17 und B2 an

Plus Die Bauarbeiten auf der B17 und B2 gehen auch nach den Sommerferien weiter. Wo sich die Autofahrer ab Mitte September auf Behinderungen einstellen müssen.

An den kommenden beiden Wochenenden müssen die Autofahrer sich auf Umleitungen und Staus rund um Gersthofen einstellen: Im Bereich der Kreuzung A8, B17 und B2 wird die Fahrbahndecke erneuert. Nach den Sommerferien geht es mit Arbeiten im Norden und Süden des Landkreises weiter, sodass Autofahrer auch dort mit Behinderungen rechnen müssen.