Landkreis Augsburg

vor 16 Min.

Alte Kinderspiele: Stein, Säule oder Wackelpudding?

Plus Kinderspiele gegen den Corona-Koller: Bei Länderball wird ein Ball hochgeworfen, während alle anderen weglaufen.

Von Siegfried P. Rupprecht

In einer Serie stellt die Redaktion Spiele vor, die bereits Oma und Opa fasziniert haben. Spiele, die schon etwas in Vergessenheit geraten, aber dennoch keine alten Kamellen sind. Spiele ohne großen Aufwand, bei denen man weder Smartphone und Tablet noch Playstation und Co. benötigt.

