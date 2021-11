Hiesel als Bühnenspektakel: Kluftinger-Autor schreibt ein Theaterstück über den Räuber

Plus Matthäus Klostermayr steht 2022 auf der Bühne: In Altusried kommt es zu einer ungewöhnlichen Begegnung, die sich Kluftinger-Autor Volker Klüpfel ausgedacht hat.

Mit dem kauzigen Kommissar Kluftinger wurde er bekannt: Volker Klüpfel entwickelte vor Jahren mit seinem schreibenden Freund Michael Kobr die Allgäuer Kultfigur. Die Kriminalromane der Erfolgsautoren rangieren regelmäßig auf bundesweiten Bestsellerlisten. Klüpfel hat jetzt die Seiten gewechselt: Statt Verbrecher zu jagen, beschäftigt er sich mit Räubern. Er hat sich intensiv mit dem Bayerischen Hiesel befasst und mit seinen Recherchen das Theaterstück "Schiller und der bayerische Hiasl: Wir Räuber" geschrieben. Es wird vom 18. Juni bis 21. August 2022 auf der Freilichtbühne Altusried gezeigt. Bis zu 60.000 Zuschauer werden bei den geplanten 27 Vorstellungen erwartet.