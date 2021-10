An den Wertachkliniken soll es langfristig mehr Einzelzimmer geben

Plus Corona, Fachkräftemangel, Umgestaltungen: Die Wertachkliniken stehen nach den Worten ihres Chefs gut da - doch gerade bei den Räumen sieht er Sanierungsbedarf.

Wie stehen die Wertachkliniken da, und was muss sich langfristig verbessern? Darum ging es in der jüngsten Kreistagssitzung. Klinikchef Martin Gösele zog eine positive Bilanz. "Die Corona-Krise hat gezeigt, wie leistungsfähig die Wertachkliniken sind", sagte er. Doch die Pandemie habe auch Schwachstellen offenbart, die es langfristig zu beheben gilt.