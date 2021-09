Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Bärtchen, Hörner, Fadenkreuze: So massiv werden Wahlplakate beschädigt

In Königsbrunn wurden rund 25 Wahlplakate beschädigt.

Plus Der Ärger ist groß: Immer mehr Wahlplakate im Landkreis Augsburg werden zerstört. Die Grünen in Königsbrunn und in Neusäß haben bereits Anzeige erstattet.

Von Matthias Schalla und Kai Obermeier

Manche Kandidaten oder Kandidatinnen bekommen über Nacht Eselsohren verpasst, anderen wiederum wachsen plötzlich Hörner aus dem Kopf und immer wieder prangt auch mal ein Hitler-Bärtchen im Gesicht. Wahlplakate sind immer wieder beliebte Objekte, die Schmierfinken magisch anziehen. Doch nicht immer bleibt es bei Kritzeleien. Erst vor wenigen Tagen haben die Grünen in Neusäß und in Königsbrunn Anzeige erstattet, da zahlreiche Plakate zerstört wurden. Besonders angegangen wird zudem der Kandidat der AfD. Nur eine Partei bleibt bislang vom Vandalismus weitgehend verschont.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen