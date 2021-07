Blutkonserven im Landkreis Augsburg werden knapp

Plus Weil viele Operationen nachgeholt werden müssen, gibt es einen Engpass bei der Blutversorgung im Kreis Augsburg. Problematisch sind unvorhergesehene Eingriffe.

Zahlreiche Operationen an den Wertachkliniken mussten wegen der Pandemie verschoben werden. Allein 2020 konnten mehr als 100 geplante Eingriffe nicht stattfinden. Sie sollen nun nachgeholt werden, doch das führt zu einem Engpass bei der Blutversorgung. Denn während der Bedarf nach Blutkonserven steigt, geht die Zahl der Spender zurück.