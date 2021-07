Landkreis Augsburg

Bluttat in Graben: Gericht erklärt 69-jährigen Täter für schuldunfähig

Ein 69-jähriger Mann aus dem Kreis Günzburg (links, im Bild mit Verteidiger Klaus Rödl) wird in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Er hatte seine Frau in Graben getötet.

Plus Das Landgericht Augsburg erklärt den Mann für schuldunfähig, der im August 2020 seine Ex-Frau in Graben getötet hat und sich dann in Gersthofen umbringen wollte.

Von Maximilian Czysz

Der 69-jährige Mann, der im vergangenen August seine Ex-Frau in Graben brutal getötet hat und sich dann in Gersthofen umbringen wollte, ist schuldunfähig. Das Landgericht ordnete an, dass der Mann jetzt in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Damit ist der mehrtägige Prozess um eines der blutigsten Verbrechen der vergangenen Jahre im Augsburger Land beendet.

