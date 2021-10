Landkreis Augsburg, Bobingen

29.10.2021

Wo Ex-Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert nach seinem 70. Geburtstag ausspannt

Plus In diesen Tagen feierte Jürgen Reichert seinen 70. Geburtstag. Doch als Ruheständler kann man ihn nicht bezeichnen.

Von Elmar Knöchel

Der frühere Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert engagiert sich auch im Ruhestand im sozialen Bereich. Jüngst feierte er seinen 70. Geburtstag. Zur Erholung fährt er nun erst einmal mit seiner Familie für ein paar Tage an den Gardasee. Danach, so Reichert, habe ihn der jetzige Bezirkstagspräsident, Martin Sailer, zu einem Empfang im Bezirkstag eingeladen, zu dem auch einige seiner früheren Mitstreiter kommen. So zögen sich die Feierlichkeiten zu seinem Geburtstag sogar noch länger hin.

