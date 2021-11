Landkreis Augsburg

12:02 Uhr

Booster-Impfung: Arztpraxen im Landkreis kommen kaum noch hinterher

Plus Mit den steigenden Corona-Zahlen wächst die Nachfrage nach der Auffrischungsimpfung. In den Praxen im Augsburger Land laufen die Telefone heiß und die Belastung steigt.

Von Felicitas Lachmayr

Wenn Arzthelferin Sophia May morgens in die Praxis kommt, hat sie einen stressigen Tag vor sich. Denn seit die Corona-Zahlen im Landkreis in die Höhe schnellen, steht das Telefon im Ärztezentrum in Untermeitingen nicht mehr still. Patientinnen und Patienten wollen ihre Impfung auffrischen oder sich erstmals spritzen lassen. Manche hatten Kontakt zu Infizierten und brauchen einen PCR-Test. Wieder andere müssen zur Vorsorgeuntersuchung oder sitzen mit einer Erkältung im Wartezimmer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

