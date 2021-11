Landkreis Augsburg

vor 32 Min.

Corona-Ausbrüche in den Altenheimen: So ist die Situation im Kreis Augsburg

Immer noch gibt es Corona-Ausbrüche in Altenheimen in der Region, die aber weniger Opfer fordern.

Plus Corona-Ausbrüche in den Altenheimen endeten in der Vergangenheit oft tragisch. Wir haben nachgefragt, wie die Situation derzeit aussieht und was man dort von der Impflicht hält.

Von Norbert Staub

Im November gab es zwei größere Corona-Ausbrüche in Altenheimen in der Region: Im Seniorenzentrum St. Hedwig in Königsbrunn und im Seniorenzentrum Notburga in Neusäß. "Wir sind da jetzt Gott sei Dank übern Berg", sagt Michaela Weber, Pandemiebeauftragte des Caritasverbandes in der Diözese Augsburg, zu der diese beiden Häuser gehören: "Es sind zwar Bewohnerinnen und Bewohner gestorben, aber viel weniger als bei den Ausbrüchen, die es zuvor gab."

